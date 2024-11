“Grave” e “insólita confesión”: dirigentes del FA contra Fossati por cuidar al presidente

La exfiscal y actual militante del Partido Colorado, Gabriela Fossati, respondió a las críticas del abogado y diputado electo por Identidad Soberana, Gustavo Salle, el pasado sábado.

Salle había dicho, días atrás, que si ella hubiera investigado al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por el caso de su excustodio Alejandro Astesiano, “iba preso”.

“Escuchar a alguien que colocó a su hija en Diputados, perjudicando a otra con más derecho, que gritó contra el sistema y ejerce nepotismo, es un elogio”, escribió Fossati en su cuenta de X respecto del tema.

“Lo triste es que sí, a lo mejor por principios y derecho, cuidé al presidente de una manada inescrupulosa que lo quiso enchastrar”, agregó.

Ante esta declaración, algunas figuras políticas no tardaron en reaccionar a través de X.

El exministro de Defensa frenteamplista, José Bayardi, opinó que se trata de una “insólita confesión”.

Por su parte, Gonzalo Reboledo, referente frentamplista, dijo que Fossati “debería de haber puesto una guardería”.

Primero cuidó a Astesiano para que no lo "cosificaran" dix it. Despues cuidó al presidente para que no lo enchastraran, en lugar de fiscal debería de haber puesto una guardería https://t.co/VdW96MfQMz