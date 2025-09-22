“Grave deterioro”: colorados rechazan “recorte que sufre educación pública” en Presupuesto

Política

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado emitió una declaración en la que denuncian que el proyecto del Ley de Presupuesto enviado por el Ejecutivo al Parlamento el pasado 31 de agosto “supone un grave recorte para la educación pública”.

“El Partido Colorado manifiesta su enorme preocupación por el recorte que sufre la educación pública en el proyecto de Presupuesto Nacional. La asignación destinada a ANEP, Universidad de la República y UTEC pasará, en relación con el Producto Bruto Interno, de un 4,1% en 2025 a un 3,8% en el año 2029”, indica el documento, con fecha de este lunes 22, al que accedió Montevideo Portal.

En este sentido, tras recibir a las autoridades integrantes del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica (UTEC), el PC expresa: “Este ajuste no es un dato menor: recortar en educación es recortar el futuro del país”.

Asimismo, los colorados aluden a que “la situación resulta aún más grave porque el Frente Amplio, en la campaña electoral, y en sus bases programáticas (página 25), prometió asignar un 6% del PBI a la educación”. “Esa aspiración, que fue bandera electoral, queda flagrantemente incumplida con este presupuesto”, completa.

“En el caso particular de la UTEC, este recorte impide otorgar las 1.200 becas planificadas, frena la expansión territorial de la Universidad y compromete el desarrollo de nuevas líneas de innovación e investigación”, agrega.

Finalmente, el Partido Colorado alerta “que este proyecto de Presupuesto significa un grave deterioro para toda la educación pública, comprometiendo la calidad, la equidad y las oportunidades de las próximas generaciones”.

