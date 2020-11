“Gran amigo de las causa justas”: presidentes y expresidentes despidieron a Maradona

Internacionales

Autoridades y dirigentes políticos de varios países del mundo reaccionaron con dolor al fallecimiento de Diego Armando Maradona, sucedido sobre el mediodía de este miércoles.

Además del presidente Alberto Fernández, en Argentina reaccionaron, entre otros, los expresidentes Mauricio Macri y Cristina Fernández.

"Mucha tristeza... Mucha. Se fue un grande. Hasta siempre Diego, te queremos mucho. Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos", escribió la actual vicepresidenta.

"Un día muy triste para todos los futboleros del mundo, especialmente los argentinos. Serán imborrables las enormes alegrías que Diego nos dio", puso Macri.

Desde Bolivia llegó el saludo del expresidente Evo Morales, con quien Maradona tuvo un gran vínculo: "Con un dolor en el alma me he enterado de la muerte de mi hermano, Diego Armando Maradona. Una persona que sentía y luchaba por los humildes, el mejor jugador de fútbol del mundo. Diego fue un gran defensor del fútbol en la altura y quería mucho a Bolivia. Gran amigo de las causas justas. No solo el fútbol mundial le llora, también los pueblos del mundo".

Desde Brasil, el expresidente Lula también lamentó la muerte del "10".

"Diego Armando Maradona fue un gigante del fútbol, de Argentina y de todo el mundo, un talento y una personalidad única. Su genio y pasión por el campo, su intensidad en la vida y su compromiso con la soberanía latinoamericana marcaron nuestro tiempo. En el campo, fue uno de los mayores oponentes, quizás el más grande, que ha enfrentado la selección brasileña. Fuera de la rivalidad deportiva, fue un gran amigo de Brasil. Solo puedo agradecerles su solidaridad con las causas populares y con el pueblo brasileño. Maradona nunca será olvidado", escribió.

Desde Europa, los líderes de Italia y España, dos países donde jugó Maradona expresaron su dolor.

"El mundo entero está de luto por el fallecimiento de Maradona, quien con su inigualable talento escribió páginas inolvidables en la historia del fútbol. Adiós campeón eterno", escribió Giuseppe Conte, primer ministro de Italia.

"Todo mi cariño para el mundo del fútbol, que hoy pierde a una de sus leyendas. Nos deja uno de los mejores jugadores de la historia, el argentino Diego Armando Maradona. Con tu zurda dibujaste los sueños de varias generaciones. Eterno, pibe", dijo Pedro Sánchez, presidente del gobierno español.

Todo mi cariño para el mundo del fútbol, que hoy pierde a una de sus leyendas. Nos deja uno de los mejores jugadores de la historia, el argentino Diego Armando Maradona.



