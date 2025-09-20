Política

“Golpeada por ser una amenaza para la derecha”: La Amplia respaldó el liderazgo de Cosse

Montevideo Portal

El sector La Amplia, cuya líder es la vicepresidenta Carolina Cosse, realizó en la mañana de este sábado su Plenario Nacional en la Huella de Seregni, sede principal del Frente Amplio, en medio de las repercusiones de los alejamientos de figuras de primer orden como la exsenadora Silvia Nane y el exviceministro Guillermo Moncecchi.

La sesión contó con la presencia, además de la de la exintendenta de Montevideo, del presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, el senador Daniel Borbonet y la diputada María Inés Obaldía, entre otros.

Según informó El País, la agrupación emitió una resolución para respaldar el liderazgo de la vicepresidenta de la República. “Sabemos que Carolina Cosse, día tras día, es golpeada por la derecha, porque para ellos es una amenaza. Ya lo intentaron antes, cuando buscaron destituirla de la Intendencia de Montevideo”, comienza la misiva.

“Hoy, como ayer, reafirmamos nuestro respaldo enfático y total a su liderazgo, convencidos de que las transformaciones profundas requieren valentía, coherencia y un compromiso inclaudicable con la gente”, finaliza.

La salida más trascendental para La Amplia fue la de Nane, quien ocupó la única banca del sector en la Cámara de Senadores hasta su pasaje a la Intendencia de Montevideo para desempeñar el puesto de directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente.

En una misiva que le envió a sus compañeros oficializando su renuncia, aseguró que el sector “es un espacio donde siempre hay lugar para quienes creen en un modelo de comunidad en la que es posible el buen vivir colectivo”.

“La tarea política que me toca ahora, que como ya saben fue un acuerdo con todas y todos los compañeros que estuvieron en la decisión, es trabajar para Montevideo. Montevideo es un componente político fundamental para nuestro Frente Amplio”, expresó.

En esa línea, Nane expresó que les pide a sus compañeros “un tiempo personal en medio de estos tiempos siempre políticos, siempre colectivos, y siempre trascendentes a la propia vida”, pues “hay momentos de la vida que a veces requieren resignificarse, que requieren espacios más íntimos, y este es uno de esos”.

