“Gandini se amparó en los fueros”: Caggiani recordó caso del senador en 1998

Daniel Caggiani, senador del Frente Amplio, criticó este miércoles al senador blanco Jorge Gandini, en su intervención en el Parlamento durante la sesión que trató la renuncia de Charles Carrera.

“No somos iguales. El senador Charles Carrera renunció a su banca, para enfrentar a la justicia sin ampararse en sus fueros, como cualquier hijo de vecino. Pero no todos en esta cámara pueden decir lo mismo”, escribió en su cuenta de X.

Caggiani aseguró que, en abril de 1998, Gandini “se amparó en los fueros”.

“Cuando tuvo que ser desaforado e ir a la Justicia en 1998, se amparó en los fueros. No fue a la Justicia, así que para pedirle indignidad a otros, empiece por casa”, afirmó el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP).

“Carrera renunció a sus fueros. Renunció a ser proclamado en caso de ser [electo], antes de saber si va a ser formalizado o no. Gandini se amparó en los fueros. Gritó en la pulpería y se calló en la comisaría”, sentenció.

pic.twitter.com/MbfRnegb1S — Daniel Caggiani (@DCaggiani) October 2, 2024

Gandini es el que no devuelve viaticos del Parlamento, el que se amparó en los fueros para no ir a la Justicia, el que a pesar de todas sus morisquetas este gobierno no lo nombró para ningún cargo y que tampoco va a llegar a senador en la que viene. https://t.co/Gbtvpk5R16 — Sebastián Valdomir (@SValdomir609) October 2, 2024

En ese momento, Gandini fue denunciado por difamación al señalar a un funcionario por recibir la colocación de dinero de la Policlínica del Mercado Modelo en una cuenta personal del secretario de la Comisión Administradora del Mercado Modelo. Según el escrito del Poder Judicial, el legislador incurrió en un error al mencionar a una determinada persona como protagonista de la maniobra, cuando en realidad era otra.

Gandini respondió en la sesión que en su caso “no había delito”. “Hubo una confusión de nombres y la aclaré con el denunciante. Si mal no recuerdo, estaba vinculado al Mercado Modelo. Y punto. Ahí terminó. Yo no me quedé con plata de nadie. No fui acusado de actuar en beneficio de particulares, ni de amigos de mí partido. Nada que ver. Fue una polémica en el Senado en el que hubo un nombre mal utilizado. Pedí las disculpas y se terminó. Bajar al barro para defender a un delincuente me parece que está muy mal”, sostuvo.

