“Gabinete espejo”: Calabria planteó que la coalición haga “seguimiento” a gobierno de Orsi

Elecciones 2024

El exdirector general de secretaría del Ministerio del Interior Luis Calabria planteó que la coalición republicana dé un “mensaje alternativo” durante el próximo gobierno de Yamandú Orsi a través de un “gabinete espejo”.

En diálogo con Se arregla el mundo (Fipo TV), el asesor de Álvaro Delgado en materia de seguridad planteó que la coalición realice durante los próximos cinco años “un seguimiento de lo que haga el gobierno”, con el fin de comunicar a la ciudadanía su mirada sobre “cada posición concreta” y “la alternativa” que tendrían si fuesen gobierno.

En este sentido, el exjerarca fue consultado sobre si le “gustaría hacer una marca personal” a Gustavo Leal, uno de los nombres que resuena para liderar el Ministerio del Interior durante la gestión de Orsi.

“A mí no me interesa hacerle marca personal a Leal. Digo que hay que hacerle marca personal a la gestión. No sé si finalmente Leal va a ser el ministro, supongo que sí. Más allá de las personas, el tema son las políticas y, sin dudas, la de seguridad del Frente [Amplio] fue mala y va a serlo”, expresó Calabria.

El nacionalista aseguró que el Frente Amplio tiene “un problema ideológico” con “la seguridad”. Así, criticó las gestiones anteriores de la coalición de izquierdas y planteó que “no hay manera” de que funcionen los puntos que están en su programa.

Además, Calabria habló sobre los resultados del balotaje del pasado domingo 24 de noviembre y aseguró que se trata de “una derrota cultural que se tradujo en derrota electoral”.

En este sentido, el exjerarca planteó que “un buen gobierno no necesariamente garantiza el triunfo”. “Este ha sido para nosotros un buen gobierno y para la gente también porque lo valora positivamente. Sin embargo, no renovó la confianza para seguir gobernando”, expresó.