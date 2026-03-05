Contenido creado por Gonzalo Charquero
“Fuerza mayor”: QatarEnergy interrumpe exportaciones de gas y se disparan los precios

La mayor productora de GNL frenó su producción tras ataques iraníes contra sus instalaciones.

La empresa QatarEnergy, la mayor productora mundial de gas, informó de la suspensión de su producción de gas natural licuado (GNL) tras los ataques iraníes contra instalaciones en dos de sus principales centros de procesamiento.

Esto implica también un anuncio de “fuerza mayor”, por el que estará impedida de cumplir con las entregas previstas en diversos contratos.

“Tras el anuncio de la interrupción de la producción de gas natural licuado (GNL) y productos asociados, QatarEnergy ha declarado fuerza mayor a los compradores afectados. Valoramos la relación con todas nuestras partes interesadas y continuaremos informando sobre las novedades disponibles”.

La “fuerza mayor” es una declaración legal formal de que un evento imprevisible, ajeno al control de QatarEnergy, ha imposibilitado el cumplimiento. 

El precio del gas europeo, que ya registraba una fuerte subida el lunes por la mañana, aumentó más del 50% luego del anuncio de la suspensión de la producción de GNL.

El 82% del GNL de Catar se destina a Asia. China depende de Catar para el 30% de sus importaciones de GNL. India, entre el 42% y el 52%; Corea del Sur, entre el 14% y el 19%, según indicó el analista Shanaka Anselm Perera.

El mismo analista señaló que China cuenta con 10 días de reservas de combustible para su industria y que en India ya han aplicado recortes del uso de gas.

