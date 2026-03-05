“Fuerza mayor”: QatarEnergy interrumpe exportaciones de gas y se disparan los precios

Conflicto en Medio Oriente

La empresa QatarEnergy, la mayor productora mundial de gas, informó de la suspensión de su producción de gas natural licuado (GNL) tras los ataques iraníes contra instalaciones en dos de sus principales centros de procesamiento.

Esto implica también un anuncio de “fuerza mayor”, por el que estará impedida de cumplir con las entregas previstas en diversos contratos.

“Tras el anuncio de la interrupción de la producción de gas natural licuado (GNL) y productos asociados, QatarEnergy ha declarado fuerza mayor a los compradores afectados. Valoramos la relación con todas nuestras partes interesadas y continuaremos informando sobre las novedades disponibles”.

La “fuerza mayor” es una declaración legal formal de que un evento imprevisible, ajeno al control de QatarEnergy, ha imposibilitado el cumplimiento.

El precio del gas europeo, que ya registraba una fuerte subida el lunes por la mañana, aumentó más del 50% luego del anuncio de la suspensión de la producción de GNL.

El 82% del GNL de Catar se destina a Asia. China depende de Catar para el 30% de sus importaciones de GNL. India, entre el 42% y el 52%; Corea del Sur, entre el 14% y el 19%, según indicó el analista Shanaka Anselm Perera.

BREAKING: QatarEnergy just declared Force Majeure.



Three words that mean: we cannot deliver, and legally, we do not have to.



This is no longer a supply disruption. This is a contract collapse.



Force Majeure is not a precaution. It is a formal legal declaration that an… https://t.co/4DBcRWrv7p pic.twitter.com/iMNUjwUX1G — Shanaka Anslem Perera ? (@shanaka86) March 4, 2026

El mismo analista señaló que China cuenta con 10 días de reservas de combustible para su industria y que en India ya han aplicado recortes del uso de gas.

Every country in Asia is running the same clock right now.



They just have very different numbers.



Japan: 254 days. The most prepared nation on earth. Built those reserves after being embargoed in 1973, a humiliation so severe they spent the next 50 years ensuring it could never… pic.twitter.com/OXiE83lVjL — Shanaka Anslem Perera ? (@shanaka86) March 5, 2026

