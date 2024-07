“Fue un parto”: uruguaya presa en Bolivia por tenencia de marihuana finalmente quedó libre

Judiciales

Virginia, la uruguaya de 27 años que llevaba más de 100 días presa en Bolivia, finalmente quedó en libertad en la jornada del viernes, según dijo a Montevideo Portal Rodrigo Rey, su abogado.

“Fue un parto”, dijo el experto legal sobre el proceso de liberación de la mujer. Según señaló, se debieron someter a “más de cinco trámites y notificaciones”. “Parecía que quedaba para el lunes, pero se dio”, celebró.

La mujer fue liberada alrededor de las 20:00 de Uruguay (una hora menos en Bolivia).

“Ayer, como a lo largo de todos estos 115 días, se produjeron un montón de hechos que parecían bloquear la salida de Virginia. […] Tuvimos que hacer un proceso de verificación de la autenticidad del sello del mandato judicial de liberación que implicó que una abogada —que tuvimos que enviar especialmente de la Defensoría del Pueblo no llegaba, que a la vez no llegaba— subiera hasta el alto y un secretario del juzgado que se estaba yendo la aguantara para que graben un video que controlara la autenticidad de ese sello para luego bajar y mostrarle el video a la mayor. Si no fuera por el embajador y su asistente no hubiéramos podido convencer a la mayor de que la orden judicial era legitima. Estábamos en una negociación de formalidades completamente inútil, que pudo haber generado que Virginia tuviera que estar todo el finde en la cárcel”, narró Rey.

Ella había sido condenada el jueves por “delito de consumo”, presente en el artículo 49 de la ley Nº 1.008 de Bolivia. “Es lo que buscamos estratégicamente, el consumo”, sostuvo el abogado, ya que así se le terminaba la prisión preventiva que tenía hasta el momento. Asimismo, además de esta condena deberá pagar una multa de unos US$ 50, añadió.

En tal sentido, según indicó Rey, “la semana que viene van a estar instrumentando la vuelta voluntaria, porque tampoco se aplicó la deportación”.

Tanto Virginia como su madre, Silvia, fueron detenidas hace tres meses luego de que se les encontraran siete gramos de marihuana cuando pretendían viajar de regreso al país.

