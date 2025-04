“Fue terrorífico”: temporal destruyó su casa con su hija embarazada y su nieto adentro

Locales

El temporal desatado en la madrugada de este jueves a este viernes 18 de abril en varias localidades de Canelones generó varias consecuencias, como techos y árboles caídos y algunos cortes de luz, sobre todo en la ciudad de Tala y sus alrededores.

En la zona rural trabajan desde la mañana cuadrillas de la UTE para intentar reestablecer sus servicios.

Una de las familias afectadas perdió gran parte de su casa y todos los muebles que estaban dentro producto la destrucción que generó el viento sumado a las piedras que cayeron.

Cerca de las 21:00 horas de este jueves Ivonne Hernández, la dueña de casa, se encontraba con su hija embarazada de 37 semanas y el nieto de Ivonne de 6 años, cuando comenzó la tormenta.

“Sentimos la tormenta, cerré y aseguré las ventanas. Cuando quisimos acordar sentí una explosión y ahí vimos que empezó a volar todo y a caernos piedras y piedras”, relató Hernández a Telemundo (Canal 12).

Su hijo, el periodista de VTV Agustín Borges le dijo a Montevideo Portal que las mujeres y el niño salieron al baño de la casa para intentar refugiarse allí. “Pero cuando fueron a refugiarse al baño vieron cómo se volaba todo el techo”, narró.

“Entonces se pusieron abajo del marco de la puerta principal de la casa y se refugiaron ahí”, completó Borges y contó que a la casa se le voló la mitad del techo y los muebles de adentro quedaron destruidos: roperos, camas, sillones, etcétera.

Hernández calificó el hecho de “terrorífico”. “Fue terrorífico. No podíamos pedir auxilio porque no teníamos teléfono, no teníamos luz”, expresó y relató que los vecinos fueron quienes los ayudaron en primera instancia.

Borges acudió a colaborar con su familia en cuanto se enteró y esta mañana dio aviso en su trabajo de que, por este motivo, no acudiría.

“La casa de mamá tiene un poco más de un año”, explicó el periodista, quien por estas horas se encuentra con su madre para cuidar lo poco que les quedó. “Pusimos un nylon arriba donde voló el techo. Y lo atamos con piola”, dijo e indicó que la casa estaba asegurada y que la familia se movió por sus “propios medios” para reconstruir lo antes posible el hogar de su madre.

Sobre la situación, en su perfil de X Borges escribió: “Hoy nos tocó a nosotros. La impotencia de perder todo en cuestión de minutos. El sueño de mamá derrumbado en 5 minutos”.

Luego expresó sobre Hernández: “Mi mamá es la mujer más fuerte que conozco. Vamos a salir todos adelante, tu sueño de la casa nueva no se va a opacar nunca”.

