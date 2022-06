“Fue sin querer”: hombre eyaculó sobre pasajera de bus y arguyó excusa insólita

El hecho ocurrió el pasado jueves en la ciudad brasileña de Bagé, a bordo de un ómnibus que une la localidad con el campus de la Universidad Federal de Pampa (Unipampa) donde la victima estudia.

La joven, de 25 años, viajaba en el bus escuchando música con auriculares y distraída de lo que sucedía alrededor. Cuando estaba a punto de bajar, un pasajero le advirtió que tenia una mancha en su ropa, que resultó ser esperma de un joven que había viajado sentado junto a ella.

Tal como se aprecia en el video, la joven confrontó al individuo, quien en un primer momento dijo que se había orinado.

“Te orinaste? ¿Esto es orina?”, le dijo la víctima, exhibiendo la mancha en su pantalón. “Fue sin querer”, respondió al punto el hombre, argumento que fue replicado por la joven con una imprecación.

El video grabado por la mujer se hizo rápidamente viral en las redes, y generó numerosas reacciones de repudio para con el protagonista del hecho. Tras la difusión de la imágenes, un grupo de personas se presentó en el domicilio del joven y lo agredió.

Posteriormente, el hombre fue citado a declarar a la DEAM local (dependencias policiales especializadas en violencia de género). "Ahora estamos escuchando al sospechoso y haremos algunas indagaciones para ver si obtenemos imágenes del interior del autobús. En principio, no tenemos muchos testigos", dijo la comisaria Daniela Barbosa en declaraciones recogidas por Jornal Minuano.

El indagado, de 23 años, concurrió en compañía de su hermano, quien sostuvo que su familiar padece trastornos mentales. Asimismo, informó que además de ser atacado dentro de su domicilio, su hermano fue objeto de amenazas.

