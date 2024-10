“Fue a interrumpir la asamblea”: Abdala sobre fuerte entredicho con presidente de la CIU

Locales

Tras las acusaciones cruzadas entre el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, y el titular de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Fernando Pache, el dirigente sindical afirmó que el empresario fue a provocar a los trabajadores cuando realizaban una asamblea en apoyo al plebiscito de la seguridad social.

“Lo que sucedió ayer fue una provocación. El video muestra que estábamos en la calle. El predio del parque industrial tiene una portería y una barrera. No es que entrás como perico por tu casa. Pache me pidió que la asamblea fuera afuera y a mí me pareció bien. La hicimos afuera y la circulación no estaba impedida”, defendió Abdala en diálogo con Montevideo Portal.

Según el presidente de la central sindical, Pache fue “a provocar violentamente y a interrumpir la asamblea”.

“Les arrimó el auto demasiado. Lo que demuestra esto es el tipo de patrón que es y hasta donde están dispuestos a llegar para faltarle el respeto a los trabajadores. Este señor es el presidente de la Cámara de Industrias. Se puso a gritar en medio de la asamblea y me dijo que le había mentido. Y yo no voy a ponerme a discutir con el presidente de la CIU dónde se organiza una asamblea. Nuestro objetivo no era entrar al establecimiento, era poder hablar con los trabajadores. Estaba completamente sacado el tipo”, agregó.

Además, Abdala informó que después de lo acontecido se realizó una denuncia policial por la maniobra que hizo Pache contra los trabajadores, como se ve en un video divulgado por el vicepresidente de la CIU, Gabriel Murara.

La versión de Pache

También consultado por Montevideo Portal, Pache dijo aseguró que la versión del sindicalista es falsa y señaló que “su palabra vale menos que el papel higiénico”. Según contó el empresario, antes de que se diera la asamblea, habló con Abdala y habían pactado que la reunión de trabajadores no sería dentro de las instalaciones de la compañía.

Sin embargo, Pache comenzó a recibir filmaciones de las cámaras de seguridad que daban cuenta de que estaban dentro del predio. “Allí tomé mi camioneta para ver si efectivamente, por lo menos, podía pasar un auto. Pero no, en mi camioneta me topé con una mochila y los parlantes”, contó el empresario.

Pache aseguró que su versión es “la verdad” y afirmó: “No considero a Abdala un representante sindical. Me parece que al Pit-Cnt le hace mal tener a ese sátrapa en sus filas”.

El poder está nervioso con el plebiscito del Si. Pero eso no amerita la provocación que el Sr Pache de la CIU le hizo a un asamblea pacífica, fuera del establecimiento. Violentó a la asamblea y a los trabajadores, acercando provocativamente su auto a la gente. pic.twitter.com/sRtbO8SSXf — Marcelo Abdala (@MarceAbdalaCNT) October 15, 2024

Marcelo no se puede vivir siempre con la mentira como lo hacés en este tema y otros en forma permanente, sabés bien que era en el predio de la empresa como lo muestra el video, tan es así que el camión circulando lo hace contramano y subiendo a la vereda dentro del predio, https://t.co/LZedwtQUxd pic.twitter.com/gg8edTxkbi — GABRIEL MURARA (@EGMurara) October 16, 2024