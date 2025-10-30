Internacionales

“¡Frená, frená!”: la desesperación de un hombre embestido por una conductora fuera de sí

Un insólito episodio de tránsito sorprendió este domingo a los vecinos de la localidad bonaerense de Hurlingham, y su registro se hizo viral.

El hecho ocurrió cerca de las 17:40, en el cruce de Vergara y Julio Roca, junto a las vías del tren Urquiza. Allí, una mujer embistió a un hombre y lo llevó varios metros sobre el vehículo antes de ser detenida tras una persecución.

Según testigos, la conductora de un Volkswagen T-Cross chocó por detrás a un auto que aguardaba la luz verde del semáforo.

Tras el impacto, la mujer descendió del vehículo y habría intentado evitar la intervención policial, proponiendo resolver el incidente con el otro conductor, sin intervención de las autoridades. Ante la negativa del conductor afectado, que le exigió la documentación del seguro, la mujer volvió a subir a la camioneta, arrancó y lo atropelló.

El hombre, para evitar ser arrollado, se aferró al capó y luego a la baca del techo, mientras el vehículo circulaba en contramano a lo largo de varias cuadras sobre la avenida. En los registros de las cámaras de vigilancia se oye al hombre gritar con desesperación. “¡Frená, frená!”, suplica.

La Policía dispuso de inmediato una persecución, que terminó cuando otro conductor logró interceptar la camioneta, permitiendo la intervención de los efectivos.

Según infromara el medio local Oeste Noticias, el hombre sufrió golpes leves y tuvo una crisis nerviosa, mientras que la conductora, que viajaba con un niño, fue demorada para prestar declaración. En primera instancia, declaró que aceleró el vehículo al sentirse nerviosa por la situación.

Versiones señalaron que carecía de la documentación necesaria para circular, y que por eso había intentado huir, pero este extremo no fue confirmado oficialmente.

El episodio generó gran conmoción entre los testigos, varios de los cuales grabaron el hecho con sus teléfonos. La investigación quedó a cargo de la comisaría 1ª de Hurlingham y de la fiscalía de turno.