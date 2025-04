“Fragilidad muy importante”: Lustemberg apuntó contra deuda millonaria heredada en ASSE

Política

Montevideo Portal

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, contó en una presentación, en el marco de un evento de una mutualista, que mantuvo este jueves 10 de abril una reunión con el ministro de Economía, Gabriel Oddone que le tomó más de lo previsto por la situación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

“ASSE tiene una deuda de US$ 280 millones, de los cuales US$ 180 millones no tienen resguardo presupuestal. Eso nos pone en una fragilidad muy importante”, planteó en su discurso este jueves 10 de abril, consignado por Telenoche (Canal 4).

De todas maneras, la jerarca afirmó que “todo esto se puede resolver” si “empresarios, trabajadores y políticos de todo el sistema político” entienden “un pilar importante que ha tenido el Uruguay desde lo que plantea la Constitución: que la salud es un derecho”.

“Esto es el pilar de la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud”, enfatizó. Entonces consideró: “Podemos estar mejor”.

“Cuando tenemos indicadores globales de salud, no estamos tan mal, pero cuando desagregamos los indicadores, tenemos indicadores de avenida Italia hacia el sur iguales a los de Japón y los países nórdicos y hacia el norte estamos teniendo fragilidades de los países mucho más subdesarrollados”, planteó.

Montevideo Portal