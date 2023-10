“Fracasada pasión revolucionaria”: las críticas de Sanguinetti al FA y al PCU por Israel

Política

Colorados vs. rojos

Montevideo Portal

El expresidente de la República y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, volvió a cuestionar al Frente Amplio y al Partido Comunista de Uruguay, en este caso por las declaraciones que emitieron sobre la guerra entre Israel y Hamás.

En una columna que publicó en El correo de los viernes, Sanguinetti apuntó primero a la izquierda latinoamericana, a la que señaló por “defender” o “edulcorar” a “todos los movimientos de violencia musulmana”.

“Días pasados veíamos en el debate presidencial argentino a la candidata de la izquierda defender a Hamás, bajo cuyo eventual gobierno ella no tendría voz ni voto. Para esas tendencias reaccionarias la mujer está solo para parir, limpiar y cocinar a la orden del patriarca. Es increíble pero no lo asumen. Les basta pensar con que EE. UU. apoya a Israel para saber que ellos no pueden estar de su lado. Esta misma contradicción la vivimos en Uruguay. Al modo uruguayo, naturalmente, más disfrazado y por lo tanto más hipócrita todavía”, afirmó Sanguinetti.

“Ocurrida la masacre sin precedentes lanzada por Hamás desde Gaza, el Partido Comunista salió enseguida a hacer responsable a Israel tanto como a los que invadían el país asesinando a mansalva. Hasta degollaron niños como no se ha visto ni en el nazismo. El Frente Amplio quedó cercado por este pronunciamiento de ese grupo que cada día influye más en su conducción y también cayó en la misma hipocresía: así como condenaba el ataque desde Gaza a Israel reiteraba su llamado ‘a las partes directamente involucradas en el conflicto para que no agraven aún más la situación’. En una palabra que no se le ocurra a Israel defenderse y responder el criminal ataque”, agregó el líder colorado.

Sanguinetti también dijo que “la actitud de todos estos movimientos de izquierda uruguaya desnuda, una vez más, el remanente antidemocrático que aún esconde su vieja y fracasada pasión revolucionaria”.

“Basta que un gobierno se proclame de izquierda para que merezca su aplauso o condescendencia. La Cuba tiranizada y empobrecida es apenas ‘una democracia distinta’. Por eso es que hace 50 años pudieron estar en febrero de 1973 con los comunicados 4 y 7 de los golpistas de las Fuerzas Armadas. Por eso es que aún hoy niegan que en la irrupción militar haya tenido incidencia la acción guerrillera, algo tan evidente como que el sol sale cada día”, continuó el expresidente.

“Realmente nos duele que haya uruguayos que no condenen sin reticencias ni confusiones la violencia inhumana de Hamás. Que así como dicen ‘nunca más’ golpes militares no digan nunca más terrorismo. O que lo digan contradiciéndose en los razonamientos”, concluyó.

Montevideo Portal