¿Fórmula en noche de elecciones? Los pasos y tiempos que siguen blancos, FA y colorados

Elecciones 2024

Montevideo Portal

Aunque los partidos con internas abiertas están centrados en la recta final de esa competición, tanto blancos como frenteamplistas y colorados ya piensan en la carrera hacia octubre. En ese camino, una de las primeras definiciones será cerrar el compañero de fórmula para quien resulta vencedor en las urnas.

Tanto en el Partido Nacional como en el Frente Amplio apuntan a que la fórmula debería ser anunciada en la noche de la elección. En tanto, en el Partido Colorado son más mesurados a la vista de una interna con varios candidatos y por demás incierta.

En el comando de campaña de Álvaro Delgado, precandidato favorito en la interna blanca, apuntan a que la fórmula se defina de una reunión que tendrá lugar en la misma noche del domingo.

De momento, los nombres que aparecen en caso de que Delgado resulte triunfador son el de Azucena Arbeleche y Laura Raffo.

Si bien Arbeleche hasta ahora se ha mostrado reticente por asuntos familiares y al considerar que cumplió un ciclo en la gestión pública, en el entorno del precandidato todavía están expectantes de que la ministra de Economía acepte ser la compañera de fórmula.

La posibilidad de Raffo, precandidata de Sumar, en tanto, no está necesariamente ligada a los votos que recoja su candidatura, dijeron las fuentes, aunque eso sí puede determinar negociaciones futuras sobre el armado de la campaña.

Dentro del escenario de análisis, los nacionalistas empezaron en las últimas semanas a sumar a las encuestas que contratan preguntas específicas sobre la conformación de la fórmula, como una herramienta que les permita tener un elemento más al momento de definir. Según informó el semanario Búsqueda, además de los nombres de Arbeleche y Raffo, el comando de Delgado pidió medir el impacto de una fórmula con el exministro de Salud, Daniel Salinas.

El ministro de Transporte José Luis Falero, referente de Aire Fresco y hombre clave en el equipo de Delgado, dijo la semana pasada a Montevideo Portal que será una resolución “de consenso”.

“Yo creo que hay que actuar como siempre actuó el partido. Nunca fue diferente. Siempre se resuelve en la noche, de consenso. Porque acá no es el primero y el segundo, el consenso es en base a varios dirigentes que podrían ser compañeros de fórmula de Álvaro, más allá de Laura [Raffo] o Jorge [Gandini]. Me parece lo más correcto que en esa reunión se elija la mejor fórmula. Obviamente, la opinión del candidato tiene su importancia, pero sé muy bien que Álvaro va a abrir la puerta para que sea la mejor fórmula posible”, dijo el ex intendente de San José.

En declaraciones a Telemundo (Canal 12), Raffo dijo este miércoles que se debe “pensar” en “un equipo que refleje a todo el Partido Nacional”.

En el Frente Amplio, a diferencia de lo que ocurrió en anteriores elecciones donde la definición de la fórmula se dilató, la fuerza política busca aceitar un mecanismo que también le permita salir con la fórmula abrochada en el día de la elección.

Para esto se prevé convocar una Mesa Política en la misma noche del domingo, donde se defina el binomio, un mecanismo que fue ratificado en las últimas semanas en la interna frenteamplista.

Como pasos previos la oposición ya tomó algunas decisiones orgánicas. Por un lado, ya desde el año pasado se instó a que todos los precandidatos acepten integrar la fórmula sea en el puesto que se ocupe. Además se estableció que la resolución sería un resorte de la orgánica partidaria.

Dentro de la oposición también contemplan que la fórmula pueda mostrarse y hablar en público en la misma noche de la elección, aunque eso dependerá de cuán ajustado sea el resultado, puntualizaron fuentes del Frente Amplio.

Tanto Yamandú Orsi como Carolina Cosse afirmaron estar dispuestos a acompañarse de manera mutua, sea cual fuera el orden. De hecho, desde el entorno de los dos precandidatos apuntan a que, si esto no sucediera, la fuerza política debería dar de forma previa un debate sobre por qué se cambió la postura inicial.

En declaraciones a radio Sarandí este miércoles, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira dijo que está “garantizadísimo” que el ganador de la interna irá acompañado por el segundo.

“La fórmula la vamos a anunciar quince o veinte minutos después de conocer los resultados de la interna. No hay duda de que sale del primero y el segundo”, afirmó. Esto fue ratificado por Orsi, en declaraciones que también brindó este miércoles.

En el Partido Colorado, en tanto, todavía no hubo conversaciones entre los comandos de los precandidatos sobre un eventual abordaje de la fórmula, dijeron allegados a los precandidatos.

Las fuentes indicaron que lo deseable sería confirmar un binomio en la noche del domingo, pero varios de los consultados valoraron que eso puede resultar complejo, debido a la competencia abierta entre Andrés Ojeda, Gabriel Gurméndez, Robert Silva y Tabaré Viera. Por tanto, si el domingo no hay un resultado claro —ya sea en cuanto al vencedor o al peso de los otros sectores en las urnas—, la definición de una fórmula podría estirarse.

“Puede saberse, capaz que no”, dijo el precandidato Robert Silva este miércoles en Canal 4, cuando fue consultado sobre si la fórmula se definiría en la misma noche de la elección.

Gabriel Gurméndez también se ha mostrado abierto sobre los tiempos para las negociaciones de una fórmula. “Yo prefiero no hacer futurología. Eso va a surgir del resultado de la elección y lógicamente de las negociaciones que surjan. El Partido Colorado cometió errores en el pasado respecto a la fórmula, que no deben repetirse”, dijo el precandidato en una entrevista con Montevideo Portal, cuando fue consultado sobre la definición del binomio presidencial.

Montevideo Portal