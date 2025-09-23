“Fin recaudatorio”: Ripoll dijo que relocalización de radares no es para evitar accidentes

Política

La dirigente nacionalista y excandidata a la vicepresidencia, Valeria Ripoll, rechazó el plan de cambio de lugares de los radares de velocidad instalados en Montevideo, una de las medidas nuevas medidas de movilidad anunciadas este martes 23 de setiembre por el intendente Mario Bergara.

En diálogo con Montevideo Portal, Ripoll afirmó que “el plan es recaudar, recaudar, recaudar, no importa el costo”.

“La Intendencia de Montevideo cambia los radares de lugar porque antes generaban en el entorno de 9.000 multas por día, y hoy, como la gente ya sabe dónde están y están cumpliendo su función, que es que vos bajes la velocidad en cada uno de los lugares, se está en el entorno de 1.800 multas por radar. Entonces, ¿qué van a hacer con un fin recaudatorio? Van a mover todos los radares simplemente para multar más a la gente y que la intendencia pueda recaudar más, porque está recaudando menos por ese concepto”, manifestó.

Ante esto contrastó que, en paralelo, “han bajado muchísimo la cantidad de inspectores” contratados por la IM y eso, reclamó, “reduce el trabajo de fiscalización y de educación, que es fundamental”.

“Los mandan mayoritariamente cuando hay cortes de calles a regular el tránsito, o cuando hay un accidente. Pero prácticamente no fiscalizan y educan, y ahora, con la baja del 40% de horas extras, viáticos y demás, vamos a tener muchísimos menos inspectores en la calle, o sea, que es sumamente peligroso”, sumó.

Para Ripoll en la gestión de Bergara “están tan desesperados por tapar los agujeros que dejó la gestión de Carolina Cosse que ya no importa lo que tiene que ver con mejorar el tránsito, la movilidad; no importa la seguridad de la gente y tampoco importa el meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores”.

Además, enfatizó en que “así no se gestiona”: “Si yo quiero cambiar la realidad del tránsito, no puedo mover los radares con un fin recaudador. No puedo seguir entorpeciendo el tránsito de la ciudad que ya es desastroso. Porque si de hecho las multas bajaron, es porque la gente está manejando mejor o la gente está cumpliendo con las normas de tránsito”.

“Es una hipocresía decirle a la gente que los colocan por seguridad. No los colocan por seguridad, los colocan para que sea una vía más de recaudación”, agregó.

Cambios de radares

En conferencia de prensa este martes, Bergara, junto con el director de Movilidad de la comuna, Germán Benítez, anunciaron que habrá cuatro nuevos radares y otros tres serán quitados de donde están hoy.

Uno de los nuevos radares se colocará en la Rambla entre Cúneo Perinetti y 6 de Abril, en Punta Gorda, zona en la que el pasado 19 de setiembre dos personas murieron a causa de un accidente.

Consultada sobre si considera que este dispositivo va a funcionar para evitar un accidente como el sucedido la semana pasada, Ripoll dijo que no, “porque requiere obra”.

“Venimos de gestión tras gestión en las que no se invierte en las obras que necesita la ciudad, no podemos seguir perdiendo vidas porque usan el dinero para sus campañas electorales”, sentenció.

