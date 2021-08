¿Fin del tapabocas al aire libre? conocé los próximos pasos que analiza el gobierno

Política

Montevideo Portal

El presidente Luis Lacalle Pou brindó una rueda de prensa este sábado en el Círculo Católico en el marco de la recepción de la tercera dosis contra la covid-19. En ese sentido, dialogó con los medios presentes sobre varios asuntos. En primer lugar, fue consultado sobre el decreto que emitió en la tarde noche de este viernes para la apertura de fronteras.

"Hace días que se había decidido, estábamos puliendo los mecanismos, el tema de la declaración jurada, el tema de quiénes podían ingresar, así que a partir del 1ero de setiembre todo funcione con normalidad. Creo que es una buena cosa para el Uruguay empezar a abrir paulatinamente las fronteras", aseguró, y explicó que la idea del gobierno es evaluar este primer ingreso y abrir las fronteras para todos los extranjeros a partir del 1° de noviembre.

Consultado sobre qué espera de esa llegada, Lacalle dijo que "depende mucho de los extranjeros que tengan la posibilidad de venir", en referencia a la conectividad y de las posibilidades económicas. "Obviamente mayoritariamente brasileños y argentinos tienen esa facilidad y cercanía. Ustedes se van a dar cuenta enseguida porque los próximos fines de semana en Colonia, en el litoral, rocha, Maldonado y Montevideo debería de notarse", aseguró.

En referencia al próximo paso, el mandatario aseguró que los próximos días después del 24 de agosto, día en que se celebró la Noche de la Nostalgia -una de las primeras salidas masivas desde que comenzó la pandemia- "son fundamentales".

"Cuando pase un proceso en el cual se pueda ver las consecuencias de esa salida masiva ahí me parece que es determinante. Si no sucede nada, podemos dar un paso más. El 13 de marzo se declaró la emergencia sanitaria, en algún momento esa emergencia hay que dejarla de lado, veremos cuándo podemos avanzar con que la gente al aire libre pueda estar sin el tapaboca, son todos procesos paulatinos que van a obedecer a resultados que se estén dando. Calculen 17-20 días después del 24 de agosto y ahí vamos a tener noticias de cómo funcionó la primer salida de todos los uruguayos", informó.

En otros asuntos, explicó que el próximo lunes se firmará un decreto con el nuevo precio de los combustibles. Sobre si subirán o bajarán los precios, Lacalle afirmó: "Si ven lo que pareció anteriormente, si leen lo que está en la LUC y si ven la paramétrica con respecto al combustible al cual nosotros medimos el precio de importación la respuesta es el lunes". En tal sentido, agregó que hasta el momento no hay intenciones por parte del gobierno de quitar el subsidio al supergás, más allá de que hay gente que se está beneficiando a pesar de no necesitarlo.

Vuelta al tema turístico, fue cuestionado sobre qué pasará con el tema cambiario y la posibilidad de que uruguayos vayan a Argentina para cambiar dólares. Lacalle contestó: "En estas horas voy a hablar con el ministro de Turismo. Cuando uno mira el tipo de cambio en Argentina y en Brasil naturalmente tienen precios más baratos con respecto al dólar. Eso puede generar algún perjuicio, trataremos, conversaremos de que tuvimos un 2019 con una temporada regular, un 2020 con una mala temporada, entonces esta temporada debería ser de recuperación. Desde nuestro punto de vista va a haber mucha gente queriendo venir a Uruguay. ¿Por qué? Entre otras cosas por el sistema de vacunación, la canida de uruguayos vacunados. No hay que ponerle obstáculos y que los precios sean tan distintos que la gente que, por lo general viene a nuestro país, le sea imposible pasar unos días de vacaciones con su familia".

"Debería de haber un consenso con los operadores turísticos, después están las herramientas del pago con tarjeta y el tema de algunos productos básicos que estén dentro de una canasta que sean más accesibles para aquellos que vengan", señaló, al tiempo que explicó que no habrá un control de los precios por parte del Ejecutivo.

"Los que están más interesados de que la temporada sea buena son los operadores turísticos. No sabemos que van a subir, yo creo que no se van a parar en los pedales porque lo que les sirve es trabajar la mayor cantidad de tiempo posible y vender lo mejor posible a un precio razonable. Si te paras en los pedales agarras dos o tres dormidos, pero no vas a funcionar. Creo que todo el mundo que viene golpeado por la temporada anterior va a actuar en consecuencia, no me cabe la menor duda", sostuvo.

Por último, anunció que el gobierno tiene un preacuerdo con el laboratorio Pfizer para adquirir 4 millones de vacunas más. Las autoridades tomaron esa decisión porque estiman que el virus "ande por la vuelta" el año que viene.

Finalmente, comunicó que el gobierno tiene un pedido formal de ciudadanos afganos que quieren venir a Uruguay. En referencia a este tema, opinó que Uruguay históricamente "tiene los brazos abiertos para aquella gente que tiene que huir de su patria". "Haremos las evaluaciones correspondientes, a priori Uruguay tiene los brazos abiertos", sostuvo, y aclaró que no reconocerá el gobierno impuesto por parte de los talibanes.

Montevideo Portal