¿FA avalaría la obra del proyecto Neptuno? Esto respondió Fernando Pereira

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, ratificó que la posición de la fuerza política en torno al proyecto Neptuno es la de no aprobar su construcción.

“Si por mí fuera, no”, respondió el dirigente frenteamplista al ser consultado, en el programa Otra mañana (Radio Oriental), sobre si el FA avalaría la obra “tal cual está planteada” actualmente. “Pero está claro que yo no soy el presidente electo de los uruguayos”, se atajó y, ante la repregunta, indicó que la posición del presidente electo, Yamandú Orsi, es “muy similar” a la suya.

Antes del balotaje del pasado domingo 24 de noviembre, el presidente de OSE, Raúl Montero, aseguró que esperaría a los resultados de los comicios para firmar el contrato. “No estaría mal hacer un compás de espera y esperar a ese plazo”, dijo, e insistió en que le parece “lógico” que la firma del contrato sobre la obra para la planta de potabilización del ente en Arazatí (San José) se concrete en el próximo período de gobierno.

En tal sentido, el tema formó parte de la conversación Orsi y el primer mandatario Luis Lacalle Pou. “Lo de Arazatí simplemente lo dimos como titular. No hay una fecha y no sé si lo van a firmar. Hay algunos aspectos del proyecto que no me terminan de convencer, pero no precisamos nada sobre esto”, consideró Orsi en rueda de prensa posterior al encuentro.

Así, Pereira puntualizó que desconoce “cuál fue el contenido de la conversación de este tema” entre Orsi y Lacalle Pou, pero aseguró que lo conversaría con el exintendente de Canelones a su vuelta de Brasil.

“Lo que entiendo por lo que el FA discutió hasta ahora —que se informó con productores agropecuarios, científicos, gente especialista en ambiente—, es que este proyecto no es el adecuado para garantizar agua potable para Montevideo y Canelones”, manifestó el presidente de la fuerza política.

En esta línea, enfatizó en que le traería a Uruguay “más problemas que soluciones” aunque esto “no quiere decir que no haya una buena intención”, reconoció Pereira.

