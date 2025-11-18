“Exige estado de alerta permanente”: Comisión de Seguimiento Carcelario sobre ataque a INR

Política

La Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento emitió este martes una declaración por el ataque el sábado contra la sede administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), donde desconocidos efectuaron disparos contra la fachada y dejaron un mensaje intimidatorio dirigido a la directora, Ana Juanche.

En el documento, la comisión expresa su “solidaridad” con la jerarca y asegura que la gravedad de los hechos “se inscriben en un preocupante recrudecimiento de las acciones de intimidación por parte del crimen organizado”.

Esto “exige un estado de alerta permanente que no admite indiferencia”, sostiene.

“Los integrantes de esta comisión bicameral expresan su disposición a colaborar, con el asesoramiento de la Oficina del Comisionado Parlamentario, en el mejoramiento de la situación del sistema penitenciario, apoyando todos los resortes institucionales para que la reclusión y la rehabilitación se hagan con visión humanista, cumpliendo las normas tanto nacionales como internacionales, de las cuales Uruguay sea parte”, concluye la declaración de la comisión.

La directora del INR ha sido objeto de amenazas en el pasado vinculadas a medidas de control dentro del sistema penitenciario, y según fuentes policiales la hipótesis principal apunta a un intento de amedrentamiento.

El atentado generó una condena política transversal. La vicepresidenta Carolina Cosse calificó lo ocurrido como “una amenaza cobarde” y sostuvo que “cuando la delincuencia se siente perseguida, responde con violencia”, en tanto que el intendente capitalino, Mario Bergara, expresó su solidaridad y señaló que “el sistema carcelario es uno de los mayores desafíos del país”.

También se pronunciaron ministros, legisladores de distintos partidos, la Institución Nacional de Derechos Humanos, y el sindicato de la Guardia Republicana, que afirmó que ataques de este tipo “no solo atentan contra una institución, sino contra todos los uruguayos”.

Las autoridades reiteraron que el episodio es de máxima prioridad. “Iremos hasta las últimas consecuencias para dar con los culpables intelectuales y materiales de este hecho”, sostuvo Carlos Negro, ministro del Interior.

