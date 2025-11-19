Locales

“Evitar la zona”: advertencia de la IM por siniestro en avenida Italia y bulevar Artigas

Un siniestro de tránsito en la intersección de avenida Italia y bulevar Artigas causó caos en el tránsito del barrio Tres Cruces, por lo que la Intendencia de Montevideo (IM) recomendó a los ciudadanos “evitar la zona”.

La intersección de las importantes avenidas montevideanas está “obstruida”. En tanto, personal de la dirección de Tránsito de la comuna y del Ministerio del Interior se encuentran en el lugar para controlar.

?? Siniestro de tránsito en Av. Italia y Bv. Artigas

?? Intersección obstruida.

?? Personal inspectivo y del @Minterioruy se encuentran en el lugar.



?? Evitar la zona. pic.twitter.com/YfJAj7BFor — Montevideo Tránsito (@imtransito) November 19, 2025