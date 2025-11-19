Contenido creado por Valentina Temesio
“Evitar la zona”: advertencia de la IM por siniestro en avenida Italia y bulevar Artigas

La intersección está obstruida, por lo que se generó caos en el tránsito. La Policía y los inspectores de la comuna trabajan en la zona.

19.11.2025 16:15

Lectura: 1'

Un siniestro de tránsito en la intersección de avenida Italia y bulevar Artigas causó caos en el tránsito del barrio Tres Cruces, por lo que la Intendencia de Montevideo (IM) recomendó a los ciudadanos “evitar la zona”.

La intersección de las importantes avenidas montevideanas está “obstruida”. En tanto, personal de la dirección de Tránsito de la comuna y del Ministerio del Interior se encuentran en el lugar para controlar.