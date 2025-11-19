“Evitar la zona”: advertencia de la IM por siniestro en avenida Italia y bulevar Artigas

Un siniestro de tránsito en la intersección de avenida Italia y bulevar Artigas causó caos en el tránsito del barrio Tres Cruces, por lo que la Intendencia de Montevideo (IM) recomendó a los ciudadanos “evitar la zona”.
La intersección de las importantes avenidas montevideanas está “obstruida”. En tanto, personal de la dirección de Tránsito de la comuna y del Ministerio del Interior se encuentran en el lugar para controlar.
?? Siniestro de tránsito en Av. Italia y Bv. Artigas— Montevideo Tránsito (@imtransito) November 19, 2025
?? Intersección obstruida.
?? Personal inspectivo y del @Minterioruy se encuentran en el lugar.
?? Evitar la zona. pic.twitter.com/YfJAj7BFor
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]