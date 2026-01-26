Internacionales

“Estuve llorando”: mujer fue asesinada por su ex mientras grababa un mensaje de WhatsApp

La brasileña Patrícia Cezar Nogueira, de 29 años, fue asesinada el pasado 11 de enero en las afueras de la localidad de Bom Repouso, en el sur del estado brasileño de Minas Gerais.

Por el crimen fue arrestado un hombre de 30 años identificado como Dionata da Silva Schmitt, quien durante un año había sido novio de la víctima, relación que terminó hace unos meses y cuyo fin él no aceptaba. Tras perpetrar el feminicidio, huyó a una zona boscosa, pero fue localizado y aprehendido.

Según informaron medios locales, Patrícia estaba trabajando en una plantación de frutillas cuando fue sorprendida por el asesino.

En el momento del ataque, Patricia enviaba un mensaje de audio a una amiga, en el que le contaba detalles de su trabajo, y le decía que ese mismo día había “estado llorando”. Súbitamente se oye una detonación seguida de un grito, y el mensaje termina.

Uma mulher de 29 anos foi assassinada com dois tiros na cabeça enquanto trabalhava em uma lavoura de morangos, em Bom Repouso, Sul de Minas.



A vítima, identificada como Patrícia Cezar Nogueira, gravava um áudio no WhatsApp quando foi surpreendida pelo ex-namorado, que não… pic.twitter.com/6LpKsL4UjS — Beta Bastos (@roberta_bastoss) January 25, 2026

Patrícia recibió dos disparos en la cabeza. Una de las balas atravesó una mano, lo que sugiere que pudo intentar protegerse.

Por el caso, también está detenido un segundo sujeto, acusado de ayudar al asesino a huir y ocultarse.

Testimonios de familiares de la víctima, recogidos por el portal noticioso G1, señalan que el asesino ya había mostrado un comportamiento violento.

Patrícia y su victimario se separaron en octubre, cuando llevaban 11 meses de relación. El 28 de noviembre él protagonizó un episodio violento en el que rompió a martillazos el televisor de la mujer e intentó impedir que el hijo de ella, de 7 años, comiera. Al día siguiente, la mujer pidió —y obtuvo— una orden de restricción.

En otros audios, Patrícia relataba lo angustiada que estaba, y contaba que estaba siendo amenazada, que le había dado dinero su ex para pagar cosas que compraron juntos, que tuvo que mudarse de casa y que se enteró de que él estaba armado y la buscaba.

En un mensaje de texto a una prima, decía que había perdido el miedo a la posibilidad de morir: "Quizás encuentre paz en el mundo espiritual", dijo y reveló que había atravesado dificultades económicas que la obligaban a elegir “entre comer y pagar el alquiler”, pero que no podía dejar que su hijo pasara hambre.

“Todo el mundo con compasión, pero la compasión no me va a ayudar en nada”, decía la joven.