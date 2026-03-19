“Estoy pronto para otra”: el comentario de Lacalle al llegar a evento tras caer de caballo

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El expresidente Luis Lacalle Pou arribó sobre el mediodía de este jueves a Life Cinemas, ubicado en el Cultural Alfabeta, para participar de un coloquio organizado por el Centro de Estudios Metropolitano, encabezado por la actual directora de Antel, Laura Raffo.
Al llegar al lugar del evento, Lacalle Pou realizó un comentario sobre la caída del caballo que sufrió el domingo en Pueblo de Barro (Tacuarembó), un día después de que el blanco desfilara en la Patria Gaucha celebrada en la capital departamental.
“Estoy pronto para otra”, dijo Lacalle Pou a los periodistas, en referencia a la caída.
El accidente ocurrió cuando el caballo que montaba el exmandatario saltó y se resbaló al intentar cruzar una cañada. Como consecuencia, el equino quedó enterrado en el barro y dio un par de saltos más en el intento de salir. Fue en ese movimiento cuando el animal lesionó al expresidente en la pera, en un brazo y cerca de un ojo.
Tras este hecho, el expresidente dijo que se encontraba bien y que los estudios que debió realizarse los pagó el seguro médico.
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