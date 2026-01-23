“Estoy indignado” e “indecente”: crítica de dueño de La Huella por precios en José Ignacio

Locales

Hace casi 25 años, Martín Pittaluga, Guzmán Artagaveytia y Gustavo Barbero, fundaban La Huella, uno de los restaurantes más reconocidos del país, que también es elogiado a nivel mundial. De aquel momento hasta ahora, las cosas en José Ignacio han cambiado.

En una entrevista con Clarín, Pittaluga criticó la nueva idiosincracia del balneario más lujoso del país. “Algo que me inquieta es el boom inmobiliario que padece José Ignacio. Hay una cantidad llamativa de desarrollos, no en el pueblito, fuera del casco, hay una locura de barrios cerrados”, expresó el comerciante.

Pittaluga sostuvo que le “preocupa el exceso sin pensar ni medir las infraestructuras” del balneario de Maldonado. “No diría que perdió la esencia ni la identidad, porque todavía conserva un encanto particular... Pero no me gusta tanta construcción”, confesó.

“Estoy indignado con los precios, para mí es indecente la voracidad de la especulación de precios que hay en el casco histórico de José Ignacio. Acá tenemos naturaleza, seguridad, confort, buena gastronomía y eso se paga, pero me parece exagerado. No estoy de acuerdo con los precios de los hoteles y de los alquileres. Mucha especulación”, afirmó.

En ese sentido, Pittaluga afirmó que veranear en José Ignacio “no puede salir tanto”. “Un choclo en la playa tiene que tener una lógica; lo mismo que un refresco, una reposera... ¿Debería haber un control? Más que control, un orden. La palabra control no es buena, pero orden sí. Hay que ordenar el balneario, se debería instaurar la prohibición de publicidad en las rutas, ya que harían que el lugar se revalorice. ¿Qué valora el que viene a José Ignacio? La estética, la amabilidad de la gente, la calidad barra precio. Tenemos que cuidar esto”, reflexionó.