“Estos son días emocionantes”: comunidad judía realizó otro acto por el 7 de octubre

Política

La comunidad judía volvió a reunirse este jueves en la plaza Trouville sobre la Rambla de Montevideo para conmemorar los dos años del ataque terrorista de Hamás en Israel, ocurrido el 7 de octubre de 2023, cerca de la Franja de Gaza.

Durante el acto, en nota consignada por Telemundo, la embajadora de Israel en Uruguay, Michal Hershkovitz, recordó a las víctimas del atentado y reflexionó sobre las consecuencias del antisemitismo a nivel mundial.

“Las expresiones de odio tienen un precio. Lo pagan en primer lugar las comunidades judías en todo el mundo. ¿Cuántos han sido asesinados, heridos o amenazados?”, señaló, y advirtió que Uruguay “no ha sido ajeno” a hechos de antisemitismo en cementerios, escuelas y sinagogas.

Pese a ello, la diplomática valoró el espíritu de la colectividad local: “Tengo el gran honor de ver aquí a una comunidad judía uruguaya fuerte, sionista y valiente, que no se esconde ni se deja intimidar”.

Hershkovitz definió la jornada como una de “días emocionantes”, tras conocerse la liberación de rehenes israelíes que permanecían en manos de Hamás. “Ver los rostros de los secuestrados liberados, los niños que vuelven a gritar ‘papá’, las madres que abrazan a sus hijos, las parejas que se reencuentran, los amigos de la infancia que se reúnen… todo esto nos llena de lágrimas de esperanza”, expresó.

La embajadora aseguró que Israel “extiende su mano por la paz”, y subrayó que el pueblo judío “ha soportado tormentas durante miles de años”.

Concluyó su mensaje citando el significado del himno nacional de Israel: “La esperanza, como se titula nuestro himno, nos transmite la creencia en un futuro mejor, de paz y prosperidad”.