“Estamos preparados para hacer guerra con el que sea”: el amenazante video de Marset

Internacionales

Un video que circuló en redes sociales en las últimas horas muestra al narcotraficante Sebastián Marset, armado y profiriendo amenazas. En la grabación se le escucha decir: “Estamos preparados para hacer guerra con el que sea” y “mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no les va a ir bien”.

En las imágenes, Marset aparece armado y con un chaleco antibalas que, según la persona que difundió el material, tendría la bandera de Paraguay. Habla en compañía de varias personas encapuchadas y fuertemente armadas y, detrás del grupo, se observa un cartel con la inscripción “Primeiro comando da capital”, en alusión al grupo criminal brasileño.

— Montevideo Portal (@portalmvd) October 24, 2025

“El video es para decirle al Colla ese, sapo, que se deje de andar diciendo dónde está uno”, se escucha al inicio del mensaje atribuido a Marset. La amenaza va dirigida a Erland Ivar García López, alias el Colla, quien días atrás publicó un video en el que denunció el presunto secuestro temporal de su expareja —madre de su hija— y de su chofer. En ese material, García López acusó a Marset de haber sido el autor del episodio en Santa Cruz (Bolivia) y aseguró: "Me acusa de ser la persona que hablé de él. Me dice que entregue mi vida o que, de lo contrario, empezaría a secuestrar a mi familia más cercana. Al mismo tiempo, quiero hacer conocer que Marset se encuentra viviendo en Bolivia y que me manifestó que está bien protegido por altos mandos de la Policía".

En la pieza difundida recientemente, la voz atribuida a Marset también afirma: “Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, luego otro día en Bolivia, otro día en Colombia, donde sea”. Y agrega, en tono de advertencia: “Y estamos preparados para hacer guerra con el que sea, el Colla, la Policía, no me importa nadie. Nosotros estamos siempre listos, siempre. Téngalo claro. Mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no les va a ir bien”.

El registro fue replicado por varios medios en Bolivia y Paraguay. No es la primera vez que a Marset se lo ve difundiendo mensajes por video: hace algunos meses publicó una carta en la que criticó a varios países, entre ellos Uruguay.

Marset se encuentra prófugo desde hace varios años. En 2023 habría sido localizado en Santa Cruz junto a su familia y casi fue detenido, pero logró escapar.