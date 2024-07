“Estamos preocupados”: las vísperas de las elecciones de Venezuela en Cancillería

Internacionales

Las vísperas de las elecciones del próximo 28 de julio en Venezuela mantienen atentos a varios actores del sistema político de la región, y Uruguay no es la excepción.

En ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, dijo este jueves en rueda de prensa consignada por Canal 5 cómo se prepara la Cancillería de cara al próximo domingo.

De este modo, el jerarca indicó que siguen la situación venezolana a través de comunicación con la Embajada, así como de otras Cancillerías. Asimismo, se refirió a los veedores, una de las grandes polémicas de los últimos días, ya que el gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro, ha puesto algunas condiciones.

“Uruguay no manda veedores; de hecho, el tema está complicado en general. Brasil decidió retirarlos, [a los] de la Unión Europea el régimen de Maduro no los aceptó, y Uruguay no tiene capacidad propia sola de mandar veedores y desarrollar una real observación”, explicó el canciller.

El pasado miércoles se supo que el expresidente de Argentina Alberto Fernández, que iba a viajar como veedor al país caribeño, desistió del viaje tras pedido de Maduro.

“Estamos preocupados, pero no podemos hacer otra cosa”, agregó.

De todos modos, Paganini deseó que las elecciones del domingo “sean un camino hacia la apertura”. “Evidentemente, podemos siempre ver que hay muchas dificultades. Ojalá el pueblo venezolano encuentre el camino a la democracia”, agregó.

El canciller también se refirió a las declaraciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que instó el pasado lunes a Maduro a celebrar elecciones limpias y transparentes después de que el venezolano amenazara con “un baño de sangre” en el caso de ser derrotado.

“Lo vi bien, porque la declaración [de Maduro] fue un disparate, cualquier líder democrático responde frente a eso, y creo que Lula responde lo correcto”, dijo el canciller.