“Estamos igual que antes de la crisis hídrica”, dijo Rando sobre valores de sodio en agua

La ministra de Salud Pública, Karina Rando, se refirió este martes a la baja que han tenido los niveles de cloruro y sodio en el agua que suministra OSE a Montevideo y la zona metropolitana en las últimas semanas, aunque han presentado un aumento en los últimos días.

Consultada en rueda de prensa, la ministra aseguró que estas últimas subas en los valores no representaron “un aumento con respecto a los habituales” de 200 miligramos de litro por sodio.

“Toda la vida fue habitual que haya una fluctuación dentro de esos 200 miligramos por día. El aumento que hubo en los últimos días sigue la reglamentación nacional respecto a lo que teníamos antes de la excepcionalidad. Al estar los niveles por debajo de la norma estamos exactamente igual que como estábamos antes de comenzar la crisis hídrica”, resumió Rando.

Y añadió: “Todavía no tenemos la certeza de que estos niveles van a seguir así, no por cuánto tiempo. Seguimos con cierta precaución y por eso no hemos anunciado que la batalla está ganada. Todavía quedan por hacer”.

Según el último reporte de Presidencia divulgado este lunes, la concentración de cloruro promedio en la línea 4 fue de 207 miligramos por litro (mg/l); en la 5, 205 mg/l; y en la 6, 197 mg/l. En sodio, en la línea 4 se registraron 151 mg/l; en la 5, 150 mg/l; y en la 6, 146 mg/l.

Los niveles de concentración de cloruro y de sodio habilitados en marzo de este año por el Ministerio de Salud Pública (MSP), previo a la emergencia hídrica, eran de 220 mg/l y 180 mg/l, respectivamente.

