“Estamos ante un viejo verde”, dijo Da Silva sobre Olmos tras denuncia por acoso sexual

Política

Montevideo Portal

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva fue consultado este miércoles en el Parlamento por la denuncia por acoso laboral y sexual que realizó Martina Casás al diputado Gustavo Olmos, los dos pertenecientes a Fuerza Renovadora, del Frente Amplio (FA).

Casás es la diputada suplente de Olmos en el Parlamento y elevó la denuncia por escrito a través de los canales orgánicos de Marea Frenteamplista.

Al ser consultado sobre la denuncia, Da Silva respondió que no le “llamó la atención” lo informado por El País este domingo y señaló que “es un secreto a voces acá en el Palacio [Legislativo]”.

“Estamos ante un viejo verde que hizo la del 50. Lo que hacen los veteranos. La verdad que es lamentable, pero pasa. Lo que hay [que] hacer es extirpar este tipo de casos, porque sino todos terminamos medidos por la misma vara. Ayer fue [Gustavo] Penadés, lo extirpamos. Hoy que sea Olmos, que lo extirpemos rápido”, dijo el senador blanco en declaraciones a Canal 5 y Canal 10.

Y añadió: “Todo el mundo acá en el Palacio sabe de la pésima forma en que actuó con una gurisa del interior del país. Esos viejos reblandecidos tienen que tener su merecido. Hay que cortar esto. Cuando nosotros tuvimos que actuar por un tema infinitamente más grave, porque no vamos a comparar una cosa con la otra [en referencia al caso Penadés], lo hicimos y el Frente Amplio también. Ahora que se deje de gre-gre y actúe rápido. No hay quién acá en el Palacio no sepa de los lamentables episodios de este viejo verde”, insistió Da Silva.

Tras la de denuncia de Casás por escrito, Fuerza Renovadora resolvió presentar el caso ante el Tribunal de Conducta Política del FA. Por su parte, Olmos se pidió licencia del Parlamento.

Formalmente, el caso fue presentado en nombre de Marea Frenteamplista el pasado 22 de noviembre.

Esto es lo que opino sobre el tema del Diputado Olmos, que pareciera es tabú pic.twitter.com/CJ6MBnmOKa — Sebastian Da Silva (@camboue) November 29, 2023

Montevideo Portal