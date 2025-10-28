“Estamos al límite”: alcalde japonés pide ayuda militar por “ataques en serie” de osos

Curiosidades

La prefectura nipona de Akita, en la costa occidental del país, se encuentra en apuros por una situación insólita que remite a “épocas salvajes”: una invasión de osos.

Kenta Suzuki, gobernador de la región, solicitó ayuda al ejército para contener una serie de ataques de osos. Según informaron medios locales, la solicitud se envió el domingo, tras una publicación en redes sociales en la que Suzuki declaró que los equipos locales están "al límite de sus recursos".

Desbordado por los hechos, el gobernador también indicó que planea autorizar la matanza selectiva de osos en áreas críticas.

Según datos oficiales, 54 personas murieron o resultaron heridas en 2025 en incidentes relacionados con estos animales. En todo el 2024 solo se reportaron 11 casos. Además, el número de avistamientos se multiplicó por seis, superando los 8000.

El jerarca explicó que los ataques no se limitaron a "encuentros" en zonas boscosas, sino que muchos de ellos ocurrieron en áreas urbanas, donde los osos entraron en casas e, incluso, en supermercados en busca de alimento.

Se espera que el nuevo ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, se reúna con Suzuki esta semana para abordar las medidas de emergencia. Las autoridades locales ya han comenzado a distribuir repelentes de osos en aerosol en las rutas escolares, ante la escasez de cazadores cualificados y el aumento del contacto entre humanos y animales en las zonas rurales de Japón.