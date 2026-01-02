“Estamos al 200%”: Bomberos alertan por más incendios forestales en los últimos días

Policiales

En los últimos días, los incendios forestales han tomado protagonismo, por lo que el Jefe de Relaciones Públicas de Bomberos, Víctor Fagúndez, brindó una rueda de prensa en la tarde de este viernes en la que exhortó a la población a cumplir con el decreto vigente.

“Estamos extremando los cuidados. Tenemos a todos nuestros efectivos trabajando”, mencionó.

Además, explicó que en este momento existen cuatro focos activos. “Tenemos muchos incendios a la vez y eso dificulta las tareas”, afirmó.

Fegúndez exhortó a la población a cumplir con el decreto anunciado el pasado 8 de noviembre, el cual prohíbe la realización de quemas y fuegos al aire libre en todo el país. Recordó que, si no se cumple con el pedido realizado por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), se puede trasladar el caso a la Justicia.

“Estamos al 200% de las intervenciones que hemos tenido en años anteriores. Desde el 31 [de diciembre], llevamos 711 hectáreas quemadas”, explicó. Agregó que desde año nuevo, Bomberos recibió 5300 llamadas de auxilio.

Según detalló, hasta el momento han podido cumplir con todos los casos debido a que cuentan con el ingreso de 150 bomberos zafrales que ya se encuentran trabajando y el apoyo de la Policía aérea, que es “fundamental”.

Fagúndez mencionó que, en los focos de Punta Espinillo y Toledo Chico, el fuego superó las 60 hectáreas, lo que valoró como “dimensiones importantes”.

Por otro lado, explicó que desde Bomberos se encuentran investigando el origen de los incendios forestales ocurridos en los últimos días, con el objetivo de “encontrar a los culpables y hacer cumplir el decreto”.

Por último, Fagúndez se refirió a la brutal explosión ocurrida en un supermercado de Santana do Livramento que dejó como resultado a cinco bomberos lesionados. “Los compañeros de Rivera están bien. Uno fue dado de alta; otro permanece internado y tiene una intervención en la tarde, pero está bien”, aseguró.

