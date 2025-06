¿Estacionamiento gratuito por un año? IM realiza sorteo por este beneficio

Locales

La Intendencia de Montevideo resolvió este martes 17 de junio que este miércoles 18 se lleve adelante un sorteo “entre los vehículos empadronados en el departamento de Montevideo” que cumplan ciertos “requisitos previstos” a los que se les premiará con “la exoneración del precio que les corresponda abonar por estacionamiento tarifado durante un año”.

“El sorteo se realizará utilizando el número de padrón y serán premiados 250 vehículos con una exoneración del precio que corresponda abonar por la utilización de la zona de estacionamiento tarifado desde el 1 de agosto de 2025 y hasta el 31 de julio de 2026”, detalla la resolución publicada en la página web de la IM.

Así, se dispuso que “solo participarán del sorteo aquellos vehículos que al 16 de junio de 2025 se encuentren al día con el pago de las multas de tránsito impuestas, la patente de rodados y demás conceptos que se recaudan a través del Sucive”. “En caso de existir convenio de pago por los ingresos a los que refiere este artículo, será necesario para participar, que a la fecha indicada se esté al día con el pago de las cuotas”, aclara el texto.

“Si resultare sorteado un número de padrón de un vehículo respecto de cuyos adeudos existe convenio de pago, el beneficio se perderá a partir de la fecha en que se registre el primer atraso en el pago de las cuotas”, completa.

Tras esto se establece que “no serán elegibles” los vehículos de integrantes del gobierno municipal, de personas públicas estatales y no estatales, los “vehículos categoría C”, los “vehículos de transporte de carga con capacidad de cargar mayor a 20 toneladas”, los “vehículos de transporte interdepartamental”, los “vehículos de transporte colectivo” y los “vehículos de prueba”.

“Tampoco serán elegibles los vehículos que ya gozan de exoneración de pago del precio por la utilización de la zona de estacionamiento tarifado: vehículos con placa SDI correspondiente a personas con discapacidad; vehículos habilitados como ambulancia con placa SAM; camiones cisterna de la Dirección Nacional de Bomberos y vehículos de transporte de caudales”, agrega.

El sorteo se hará a través de un “programa informático” y sus resultados se publicarán dentro de los 10 días siguientes.