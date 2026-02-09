Contenido creado por Joaquín Symonds
“Estaba muy cansado”: con tablas de surf de niño, un policía salvó a hombre que se ahogaba

El individuo estaba en una zona de Rocha sin guardavidas, por lo que uno de los presentes llamó a la Policía al ver lo que pasaba,

09.02.2026 16:13

Un hombre que se bañaba en la zona de Santa Isabel (Rocha) fue rescatado por la Policía y la Prefectura, dado que allí es un lugar que no tiene servicio de guardavidas. 

El individuo presentaba notorias dificultades para salir del agua y se había empezado a ahogar, por lo que una persona llamó a la Policía. 

El cabo Santos contó, en diálogo con Subrayado (Canal 10), que al llegar vio la situación y enseguida se sacó el uniforme para poder ingresar al agua con dos tablas de surf de niños que le dieron las personas que estaban en la playa. 

“Ingreso al agua y, cuando logro llegar, le doy una tabla para garantizar la flotabilidad porque harían unos 20 minutos que estaba nadando y estaba muy cansado”, contó. 

Cuando los dos intentaron salir, no pudieron por la corriente y Santos le dijo al hombre que esperaran a que llegara Prefectura, según imágenes del rescate que fueron publicadas por Telemundo (Canal 12). 

“Sé nadar, no le tengo miedo al mar, le tengo respeto”, comentó el policía y sostuvo que hizo lo que debía.

