Policiales

“Estaba muy cansado”: con tablas de surf de niño, un policía salvó a hombre que se ahogaba

Montevideo Portal

Un hombre que se bañaba en la zona de Santa Isabel (Rocha) fue rescatado por la Policía y la Prefectura, dado que allí es un lugar que no tiene servicio de guardavidas.

El individuo presentaba notorias dificultades para salir del agua y se había empezado a ahogar, por lo que una persona llamó a la Policía.

El cabo Santos contó, en diálogo con Subrayado (Canal 10), que al llegar vio la situación y enseguida se sacó el uniforme para poder ingresar al agua con dos tablas de surf de niños que le dieron las personas que estaban en la playa.

“Ingreso al agua y, cuando logro llegar, le doy una tabla para garantizar la flotabilidad porque harían unos 20 minutos que estaba nadando y estaba muy cansado”, contó.

Cuando los dos intentaron salir, no pudieron por la corriente y Santos le dijo al hombre que esperaran a que llegara Prefectura, según imágenes del rescate que fueron publicadas por Telemundo (Canal 12).

“Sé nadar, no le tengo miedo al mar, le tengo respeto”, comentó el policía y sostuvo que hizo lo que debía.

?? Un hombre de 33 años fue rescatado del mar en la playa de Santa Isabel, muy cerca de La Pedrera: allí no hay servicio de guardavidas y un policía intentó sacarlo con tablas de morey. pic.twitter.com/yNVVaA1L18 — Telemundo (@TelemundoUY) February 9, 2026

Montevideo Portal