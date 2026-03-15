“Estaba corriendo y jugando”: la madre de Airan habló sobre las últimas horas de su hijo

Judiciales

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds

Desde julio de 2025, el caso de Airan Borges —el niño de dos años que cayó del Gusano Manzana del Parque Rodó y luego falleció por causas no asociadas al accidente— ha tenido varias idas y vueltas.

La Fiscalía de Ciudad de la Costa, a cargo de Cristina Falcomer, dio en las últimas semanas un giro en la investigación y comenzó a indagar una presunta responsabilidad de la madre en el fallecimiento.

La caída ocurrió el 19 de julio del año pasado y el niño falleció el 11 de agosto a causa de una infección respiratoria, enfermedad que solía contraer dos o tres veces durante los inviernos debido a problemas pulmonares.

Falcomer, junto a su equipo, recibió información que indicaría que la madre, Cris, incumplió una serie de cuidados básicos que debía tener para preservar la salud de su hijo.

De hecho, en reuniones que los abogados de la madre mantuvieron con la Fiscalía, se le ofreció un acuerdo abreviado con una condena de diez meses de prisión domiciliaria. Cris está cursando un embarazo y le dijo a su defensora que quería aceptar la propuesta del Ministerio Público para terminar “con el caos”.

Sin embargo, la profesional le recomendó que no firmara, porque entiende que la teoría de la Fiscalía aún es endeble y que existen elementos que indican que los cuidados que recibió el menor fueron correctos, al menos días antes de su muerte.

Cris recuerda y muestra un video de Airan el día antes de fallecer. Aún tenía la cabeza vendada por el golpe que recibió al caerse del juego en el Parque Rodó. Lo recuerda como un “niño activo”, y señala que ese día estaba “corriendo, saltando y jugando con sus hermanos”.

“En ningún momento dio indicios de que iba a morir. Todo lo contrario”, resume la madre, y sostiene que, al día siguiente de esa ocasión, al ver que no despertaba, fue hasta la cama de Airan y notó que ya no respiraba.

La primera reacción fue de parálisis, pero luego cerró la puerta del cuarto y pidió al resto de sus hijos que no entraran, para evitar que vieran el cuerpo. Cris describe que, luego de separarse del padre de su hijo, un hombre de 67 años que el día de la caída llevaba al niño en su falda, comenzó a vivir un periplo que impactó sobre todo en su economía.

De acuerdo con la denuncia presentada en el Juzgado de Familia, el hombre vendió la casa en la que ambos vivían y no le entregó el dinero que le había prometido, además de que tampoco le devolvió sus pertenencias que estaban dentro de la vivienda.

En ese momento, luego de recuperar la ropa de sus hijos, se fue a vivir a una pieza donde —según describe— no había televisión ni baño. Al trabajar en un comercio de la zona, su dueño le ofrecía su casa para que los menores y ella pudieran bañarse, además de pasar el día allí.

A raíz de esa situación, Cris asegura que le dio a Airan los cuidados que pudo con lo que tenía. “Le di los cuidados que pude, con lo que tenía en ese momento. Soy una madre sola, con varios niños a cargo, sin apoyo y casi sin recibir pensión alimenticia del padre. Aun así, todos los días me ocupé de ellos: los vestí, los bañé, los alimenté y salí a trabajar para poder mantenerlos”, insiste.

Asegura que siempre le administró a Airan los medicamentos preventivos para evitar infecciones respiratorias y muestra los inhaladores que aún conserva en su casa.

El vínculo con el dueño del comercio prosperó, y también los celos de su expareja, por lo que la relación se volvió cada vez más imposible. Durante el último tiempo, Cris y el padre de sus hijos estaban distanciados, aunque él siempre se hizo cargo de los menores, cuenta.

“Nunca fue un mal padre. Sería injusto que yo dijera eso. Pero conmigo la verdad que no se portó bien”, sostiene. También recuerda que, luego de la caída, hizo una denuncia para que se investigara cómo pudo el menor ir en la falda, pese a que las reglas del parque lo prohíben.

Un invierno complejo

La madre del niño recuerda que el invierno del año pasado, en el que Airan murió, fue especialmente complejo debido a su situación económica. Ante esto, recurrió al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para pedir ayuda, y también al Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

En el caso del Mides, se le entregó una canasta de alimentos y se le dio una cita con asistentes sociales para fines de octubre, algo que finalmente no ocurrió porque Airan falleció antes.

En cuanto al INAU, según los registros, no hay indicios de que el niño recibiera algún tipo de prestación o atención por parte del organismo.

Pese a las dificultades, Cris mostró informes del CAIF al que asistía Airan que eran optimistas. En los documentos se señala que el niño tenía “condiciones favorables para continuar con su desarrollo” y que, pese a “problemas de comportamiento dentro de lo esperable”, se sugería “monitorear” la situación para evaluar cómo evolucionaba el contexto familiar.

Entre las faltas de cuidado que señala la Fiscalía, se encuentran una serie de estudios médicos sugeridos por los profesionales. Cris contradice esa versión y afirma que la única consulta que tenían agendada en la mutualista era para fines de octubre.

“Airan fallece el 11, por lo que nunca llegamos”, insiste.

La defensa de la mujer pidió estudios e informes a la Fiscalía para tener más detalles sobre las supuestas faltas de cuidado, especialmente elementos objetivos que permitan determinar si la conducta de la madre desencadenó la muerte de Airan.

Además, recuerdan que, una vez dado de alta de la mutualista por el golpe en la cabeza, los médicos nunca informaron que el menor padeciera una infección respiratoria.

“Lo único que tenemos es un papel que ordena el alta de él, pero nada más”, dice Cris.

Nuevos pedidos

La defensa de la madre prevé pedir nuevas medidas sobre la causa de la muerte del niño. La Fiscalía indica que hubo “inconsistencias” en la declaración de la mujer.

Ante esto, ella sostiene que vivía “un momento devastador”. “Una madre que pierde a su hijo está destruida, confundida y puede equivocarse con horarios o en detalles”, considera, pero sostiene que “eso no puede transformarse en una acusación penal”.

“Yo no soy ninguna ignorante. Leo, veo las noticias y sé muy bien las cosas que pasan en Ciudad de la Costa. He visto hechos muchísimo más graves que ni siquiera terminan en formalizaciones. Incluso hay investigaciones abiertas en la Fiscalía de Montevideo y en la intendencia por situaciones que me afectaron directamente, y hasta hoy nadie me dio una respuesta”, sostiene.

Cris repite, sobre el final de la charla, que hizo lo que pudo con lo que tenía, y afirma: “Yo ya perdí a mi hijo. Ese dolor me va a acompañar toda la vida. Lo único que pido es que no se me castigue por haber sido una madre humilde que hizo todo lo posible por su hijo, sola y sin apoyo”.

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds