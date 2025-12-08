“Está recostada”: macabro hallazgo en casa de una mujer conmueve a vecinos

Internacionales

Vecinos de la localidad de Villa Rumpial, en la provincia argentina de Córdoba, procesan, por estas horas, un hecho que generó conmoción.

La situación se produjo el sábado, cuando la Policía se presentó en una finca del barrio El Torreón para indagar por el paradero de una joven de 22 años, cuya prolongada ausencia había llamado la atención. Asimismo, vecinos habían reportado “malos olores”, provenientes de la finca.

Cuando los uniformados llamaron a la puerta, fueron atendidos por una mujer de 64 años, madre de la joven buscada. Interrogada sobre el paradero de su hija, la mujer respondió con lacónica naturalidad: “Está recostada”.

Los agentes ingresaron al dormitorio e hicieron un macabro hallazgo: el cuerpo de la joven estaba debajo de la cama, y su estado evidenciaba que llevaba varios días muerta.

La zona fue inmediatamente acordonada y se convocó a personal de Policía Judicial, según informara Todo Noticias. La mujer, identificada como I. P., quedó detenida por disposición de la Justicia. Los investigadores tomaron declaraciones y ordenaron estudios para evaluar su estado mental, ante la presunción de un posible cuadro psiquiátrico.

El episodio generó impacto en la provincia, por su similitud con otros casos recientes. En abril de 2024, en Alta Gracia, una mujer convivió durante días con los cuerpos de sus dos hijos adolescentes, ambos con discapacidades severas; tras ser imputada por homicidio calificado, fue declarada inimputable. En otro hecho, ocurrido en la ciudad de Córdoba, un hombre fue encontrado viviendo con el cuerpo de su madre oculto en un placar y también fue declarado inimputable.

La fiscalía ordenó una autopsia para determinar la causa de muerte. Continúa con la reconstrucción de los últimos movimientos dentro del domicilio.