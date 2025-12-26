“Esta niña creció”: mujer se sacó una foto con Papá Noel en pleno shopping de Montevideo

Montevideo Portal
Una mujer se volvió viral en redes sociales luego de protagonizar un llamativo episodio en el Nuevocentro Shopping, en Montevideo, cuando se acercó a un Papá Noel para tomarse una fotografía junto a él.
En el video —publicado en la red social TikTok—, se ve a la mujer preguntando si había límite de edad para poder sacarse la foto. “No hay límite”, le dicen desde la organización, por lo que se encaminó y formó la fila esperando su turno.
“Esta niña creció, Papá Noel”, dijo la señora entre risas. En tono de broma, la persona disfrazada de Papá Noel le respondió: “¿Te gustó la bicicleta que te regalé?”.
Por último, miraron a la cámara y saludaron.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]