Locales

“Esta niña creció”: mujer se sacó una foto con Papá Noel en pleno shopping de Montevideo

Montevideo Portal

Una mujer se volvió viral en redes sociales luego de protagonizar un llamativo episodio en el Nuevocentro Shopping, en Montevideo, cuando se acercó a un Papá Noel para tomarse una fotografía junto a él.

En el video —publicado en la red social TikTok—, se ve a la mujer preguntando si había límite de edad para poder sacarse la foto. “No hay límite”, le dicen desde la organización, por lo que se encaminó y formó la fila esperando su turno.

“Esta niña creció, Papá Noel”, dijo la señora entre risas. En tono de broma, la persona disfrazada de Papá Noel le respondió: “¿Te gustó la bicicleta que te regalé?”.

Por último, miraron a la cámara y saludaron.

Montevideo Portal