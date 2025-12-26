Contenido creado por Mateo Aguerre
“Esta niña creció”: mujer se sacó una foto con Papá Noel en pleno shopping de Montevideo

Cuando se acercó a preguntar si podía hacer la fila, desde la organización le dijeron: “No hay límite”.

26.12.2025

2025-12-26T18:22:00-03:00
Una mujer se volvió viral en redes sociales luego de protagonizar un llamativo episodio en el Nuevocentro Shopping, en Montevideo, cuando se acercó a un Papá Noel para tomarse una fotografía junto a él.

En el video —publicado en la red social TikTok—, se ve a la mujer preguntando si había límite de edad para poder sacarse la foto. “No hay límite”, le dicen desde la organización, por lo que se encaminó y formó la fila esperando su turno.

Esta niña creció, Papá Noel”, dijo la señora entre risas. En tono de broma, la persona disfrazada de Papá Noel le respondió: “¿Te gustó la bicicleta que te regalé?”.

Por último, miraron a la cámara y saludaron.

