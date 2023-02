“Está difícil encontrar cuestiones positivas” con Lacalle, sostuvo Pereira tras saludarlo

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se encontraron este viernes en la inauguración de la Expo Avícola, en San Bautista (Canelones) y protagonizaron un tenso momento al saludarse brevemente.

Como se puede ver en un video divulgado por el periodista de Canal 5 Joaquín de León, Pereira le preguntó “¿Cómo andás, Luis?”, mientras el presidente le agradecía a una señora. Lacalle le respondió con la misma pregunta y el líder frenteamplista dijo: “Bien, ¿y tú?”. Tras darle dos palmadas en el hombro izquierdo, el presidente comenzó a retirarse y afirmó: “Cuidate”.

Tras el encuentro, Pereira habló con Telemundo (Canal 12) y dijo que en el último tiempo han crecido las “diferencias” que tiene con el mandatario.

“Es un saludo entre dos ciudadanos que nos respetamos, pero que hemos tenido en los últimos meses diferencias profundas y probablemente eso cambia nuestros estados de ánimo”, sostuvo Pereira.

“Pero para nada debería ser una señal de falta de diálogo. Cuando el Frente Amplio requiera tener una conversación con el presidente la va a solicitar. De hecho, hace unos 10 días le dejé unas propuestas vinculadas a soluciones para el agro. Eso fue no fue contestado por el presidente, lo que, desde mi punto de vista, es una señal negativa”, añadió el titular del partido opositor.

Sin embargo, Pereira manifestó su intención de que se vuelvan a dar encuentros entre él y el presidente: “Esperamos que en los próximos meses haya reuniones, como existieron en otros momentos que también había tensión”.

“La tensión en política es parte de la vida democrática. Si un país no tiene tensión entre gobierno y oposición, algo está fallando”, afirmó.

Consultado sobre los dichos de Lacalle, que el jueves dijo que Pereira “va a pedir todo porque para eso le pagan” y que “está ahí para eso”, el dirigente frentista dijo: “Está difícil encontrar cuestiones positivas. Es una noticia positiva que el país creció, pero los trabajadores por tercer año pierden poder adquisitivo”.

“Acá no hay problemas personales, hay problemas políticos”, aseveró.

“Le prometieron a la gente 50.000 viviendas que no van a estar, que no iba a caer el salario y cayó por tres años consecutivos. ¿El Frente Amplio tiene que guardar silencio? Creo que tiene que decir las cosas. Somos la oposición y la alternativa al gobierno. Y probablemente a esa alternativa le toque gobernar en el próximo gobierno”, expresó Pereira.

Consideró además que son los dirigentes de la coalición los que no aportan al mantenimiento del buen diálogo con la oposición.

“Yo no le he dicho a nadie del gobierno carancho, ni mono, ni zoológico, eso me lo han dicho a mí senadores del gobierno a los que ni Lacalle ni nadie del Partido Nacional para. Esos ataques no tienen nada que ver con nuestra convivencia democrática, con las conversaciones que he tenido con senadores, ministros, el secretario de la Presidencia. Algunos senadores se dedican todo el tiempo a animalizar al Frente Amplio. Y eso es una práctica tan vieja, que es más vieja que la democracia e intenta denostar al adversario. En eso no vamos a entrar. Ninguna de nuestras expresiones va a dañar la democracia uruguaya y la institucionalidad”, apuntó.

“Eso no significa no decir que hubo hechos graves en el Uruguay que todavía no fueron suficientemente explicados. El caso Marset y el caso Astesiano no han sido lo suficientemente explicados y son hechos graves. Por más que el presidente no quiera hablar más de ellos, tienen un calado tan profundo en la sociedad que es imposible obviarlos”, señaló Pereira

Concluyó que el “error”, que Lacalle señaló que fue elegir a Astesiano como su jefe de custodia y “esas alas” que Astesiano “dice que le dieron, trajo esto que sucede”.