“Está cansado”: diputado colorado cruzó a Cipriani por caso de bebé fallecida en Paysandú

Una bebé de un mes y 23 días murió el martes 22 de noviembre en el Hospital de Paysandú tras haber sido trasladada en una ambulancia desde Pueblo Zeballos, a donde el móvil llegó demorado por encontrarse a 19 kilómetros. La niña había empezado a experimentar dificultades para respirar cuando se llamó al servicio de emergencias 911.

Tras este episodio, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, dijo que “se actuó de buena manera” y que la niña tenía “otras patologías asociadas” y “un estado de desnutrición crónica”. El jerarca dijo que ASSE cuenta con una ambulancia de traslado común a 20 kilómetros de Zeballos y afirmó que era más rápido llevarla a la capital departamental en una ambulancia común que esperar a una unidad especializada: “Hubiera demorado muchísimo”.

Ante estas declaraciones, el diputado del Partido Colorado por Paysandú Juan Carlos Moreno, escribió en su cuenta de Twitter: “Tristes declaraciones. No compartimos para nada la respuesta expresada en los medios por el director [sic] Leonardo Cipriani. Creo está un poco cansado y sobrepasado con la realidad del país y que lleva años de decadencia. Hay mucho por hacer, sin dudas con cabezas centralizadas”.

?? Mira esta publicación en Facebook https://t.co/oS2jr7fCjX — Carlucho Moreno (@Carlucho600) November 24, 2023

En diálogo con Montevideo Portal, el diputado dijo que Cipriani “miente”, porque “tiene mala información” ya que, entre otras cosas, fue “la Policía quien traslada” a la niña “desde Pueblo Zeballos hasta el encuentro de la ambulancia” que finalmente la llevó a Paysandú, en el kilómetro 26 de la ruta 86. Señaló además que la ambulancia sólo contaba con el chofer y no con personal médico.

“No nos convencemos de que teniendo los recursos no se puedan optimizar y que no puede ser que no se movilice una ambulancia especializada, en estas situaciones de emergencia de este tipo. No puede ser que se recorra por todas las instituciones primero a ver quién es el responsable de conseguir una ambulancia; no se sabía quién era el responsable”, señaló Moreno.

Dijo que en el caso de la niña “no atendían los teléfonos”. “Había un responsable de área de la Red de Atención Primaria (RAP) que está identificado en el parte policial que no contestaba el teléfono. Entonces, todo lo que cuenta Cipriani, que no le adjudio mala fe, sino mala información, está lejísimos de lo que es la realidad del parte policial”, dijo.

“Está con los brazos caídos y sobrepasado de los problemas que tenemos a nivel nacional, sobre todo al norte del río Negro”, agregó.

Para Moreno, las declaraciones de Cipriani, son “respuestas de un hombre que está cansado, con un miramiento muy centralizado”.

“Creo que debe estar embelesado aún con el Hospital del Cerro, pero la realidad al norte del río Negro es totalmente una dura realidad.

Dijo que hizo una solicitud para que Cipriani comparezca ante la Comisión de Salud de Diputados, tanto por el caso de la bebe fallecida, como por la asistencia a un accidente ocurrido en la localidad sanducera de Casablanca y otros casos que según el diputado muestran una situación deficitaria en la respuesta de las unidades de emergencia en el departamento y en el resto del país. Moreno también señaló que realizó un pedido de informes al respecto.

A su vez, dijo que desde antes de la pandemia se solicitó la activación del servicio Same 105 de ASSE en Paysandú, que se demoró por la llegada del coronavirus, pero que ahora “debería estar instalado” ese sistema de atención especializada” o una “coordinación” para las ambulancias que ya operan en el departamento.