“Esquema Ponzi”: qué dijo el contador de Conexión Ganadera y qué respondieron los abogados

En la tarde del martes, Pablo Carrasco, uno de los socios de Conexión Ganadera, reapareció en una reunión virtual que organizó para los inversores damnificados por la crisis financiera que vive la empresa y que había sido aplazada hace unos días.

Uno de los exponentes fue el contador Ricardo Giovio, quien informó acerca de la situación económica y dio su perspectiva acerca del futuro del negocio. Aclaró que fue contratado por la empresa el 6 de enero y que no tenía vínculo previo con sus autoridades.

Giovio ratificó que la pérdida de la empresa ronda entre los US$ 230 y US$ 250 millones y que el objetivo era informarlo “cuánto antes”. “No se está haciendo una auditoría porque en estas condiciones habría que preguntarse si esta empresa es auditable, ya que sus números no reflejan el estado de situación”, explicó.

“Se cayó la empresa más grande del país en un rubro y estos son los números más grandes después de la crisis bancaria. No esperen un mensaje alentador más allá de lo que se pueda recuperar”, añadió.

El contador sostuvo que “para que no se caiga el negocio” se deben “pagar los sueldos y sostener la operativa” hasta la llegada de un síndico.

“Carrasco se comprometió a que los activos se iban a sostener y es lo que tiene que hacer. Ustedes son los dueños de la empresa; lo que pase con esta empresa lo definen ustedes”, dijo en referencia a los inversores.

A su vez, manifestó que el problema de la empresa es de “solvencia” y no de “liquidez”. “Va a haber que optar por una liquidación o salida privada. Hasta que no se resuelva el tema judicial eso no lo vamos a saber”, señaló.

“Seguramente inició como un proyecto viable; en un momento empezaron a perder plata, la liquidez comenzó a ser el problema principal y ahí el negocio no lo miraban tanto. Sin haber empezado como un esquema Ponzi terminó como un esquema Ponzi, ya que todo esquema de este tipo arranca con pagar fijo y recibir variable”, agregó.

Una vez finalizado el encuentro, el abogado Leonardo Costa de Brum Costa Abogados, quien representa a un grupo de más de un centenar de inversores, expresó vía redes sociales que el streaming “dejó en claro la falta de transparencia y de un Esquema Ponzi”.

“Me dejó un gusto bastante amargo. En definitiva, él nada más dijo que tiene un problema moral, pero acá hay mucha gente damnificada con problemas de su ahorro. Lo único positivo del streaming es que por lo menos ocurrió, no tiene ninguna cosa positiva porque la información que la empresa da está sujeta a todas las dudas”, profundizó en diálogo con Subrayado (Canal 10).

En la misma línea fue Juan Diana, que integra el equipo de prevención de lavado de activos en el estudio de Costa, quien compartió las declaraciones del contador y expresó: “Leyeron bien: el contador que contrató Conexión Ganadera para hacer una primera presentación de números hoy por streaming ante más de 4500 espectadores. Nunca visto”.

