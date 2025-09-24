“Esporas de hongos”: la explicación de por qué las personas contraen alergias en primavera

Montevideo Portal
El meteorólogo José Serra explicó el motivo por el que muchas personas tienden a enfermarse o a contraer alergias en la primavera.
En diálogo con Montevideo Portal, Serra aseguró que las reacciones se deben a que en esta estación del año hay una liberación hacia la atmósfera de pólenes provenientes de las hierbas y árboles, por lo que el viento “lo que hace es levantar todo lo que es nocivo para nosotros, esporas, hongos”.
Además analizó que las nubes y nieblas que se presentan en este periodo “favorecen el transporte de las esporas de hongos”.
En la misma línea explicó que la humedad ambiental contribuye afectando las vías respiratorias y provocando reacciones de sensibilización en sujetos susceptibles.
“Las personas que se ven afectadas podrán presentar pruritos, secreción nasal, estornudos, conjuntivitis, obstrucción bronquial, jaquecas, irritabilidad e insomnio”, sostuvo.
