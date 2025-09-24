Contenido creado por Mateo Aguerre
Locales

Con razón

“Esporas de hongos”: la explicación de por qué las personas contraen alergias en primavera

José Serra aseguró que en esta época del año hay una liberación hacia la atmósfera que favorece al fenómeno.

Montevideo Portal

El meteorólogo José Serra explicó el motivo por el que muchas personas tienden a enfermarse o a contraer alergias en la primavera.

En diálogo con Montevideo Portal, Serra aseguró que las reacciones se deben a que en esta estación del año hay una liberación hacia la atmósfera de pólenes provenientes de las hierbas y árboles, por lo que el viento “lo que hace es levantar todo lo que es nocivo para nosotros, esporas, hongos”.

Además analizó que las nubes y nieblas que se presentan en este periodo “favorecen el transporte de las esporas de hongos”.

En la misma línea explicó que la humedad ambiental contribuye afectando las vías respiratorias y provocando reacciones de sensibilización en sujetos susceptibles.

Las personas que se ven afectadas podrán presentar pruritos, secreción nasal, estornudos, conjuntivitis, obstrucción bronquial, jaquecas, irritabilidad e insomnio”, sostuvo.

