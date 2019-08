“Esperamos que aprenda”, dijo Novick de Talvi y la “actitud que hay que tener” en política

Política

El candidato del Partido de la Gente, Edgardo Novick, retrucó en la puja que tuvo con Ernesto Talvi y dijo que espera que el candidato colorado "aprenda" a "tener la humildad" que hay que "tener en política".

En dialogo con Montevideo Portal¸ y en un adelanto de la entrevista completa que será publicada integra este viernes, el empresario señaló que su partido "probablemente" estará en el próximo Parlamento, en donde podrá ser de "mucho valor", porque tiene "propuestas diferentes, nuevas y gente para colaborar", con el fin de lograr un Legislativo "bueno y competitivo".

Novick comentó que hay un problema en la política que es "de actitud" y señaló que los que están en política, como él, están para "ayudar al país", y que por eso tiene alrededor de 200 técnicos que trabajaron durante dos años para confeccionar el programa de gobierno.

"Es muy importe no descartar a nadie que quiere ayudar al país. Cuando yo hablo de humildad, hablo de ese concepto: que tenemos que escuchar a todos y que este país lo tenemos que construir entre todos. Cuando se tiene ganas de ayudar, y se tiene la actitud, esa que nosotros decimos que debemos tener los que estamos en política: humildad y escuchar a todos los que quieran colaborar", comentó.

Consultado sobre si ve esa "actitud" en el sistema político, Novick remarcó que "sobre todo" nota su "ausencia" en Talvi. "Talvi capaz es nuevo en este y no ha entendido, o su actitud de vida es así. Esperamos que aprenda", lanzó.

"Él se confundió. Es el concepto, cuando yo hablo de humildad hablo de una actitud. Y él dijo "yo vengo de una familia humilde", que no es cierto, porque él vivió toda la vida en Carrasco y fue al British, que es el colegio más caro, pero yo tengo amigos de Carrasco y amigos del British que son humildes, y como también ando por los lugares más pobres y hay gente que no es humilde. Es una actitud. Yo no me refería al lugar donde uno nace. Creo que entendió mal y tuvo una postura no correcta. Las cosas pasan y hay que pensar mirando para adelante y tomar esto como una enseñanza, siempre", cerró.

Montevideo Portal