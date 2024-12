Policiales

“Esperamos 9 años y no se dio”: condenaron a femicida de Yeilan, pero no se presentó

Sandra Fontoura vivió el lunes una jornada que no olvidará, y en la que se vio invadida por sentimientos encontrados. Ese día, y tras nueve años de dilaciones, la Justicia brasileña se pronunció por el asesinato de su hija, la enfermera artiguense Yeilan Vasconcellos, cometido el 9 de mayo de 2015. Un jurado popular reunido en el Fórum de Quaraí, ciudad fronteriza con Artigas, encontró culpable al excompañero sentimental de la víctima y lo condenó a 27 años y 6 meses de prisión por feminicidio y ocultamiento de cadáver.

Sin embargo, el criminal —cuya identidad no se divulgó— no ingresó a prisión porque hizo uso de su derecho constitucional (brasileño) de no presentarse al juicio. Al momento de redactarse la presente, continúa en paradero desconocido e Interpol ya ordenó su búsqueda internacional.

El cuerpo de Vasconcellos, de 29 años, fue encontrado a la vera de la ruta BR-293, cerca de la mencionada ciudad limítrofe. La indagatoria llevada a cabo entonces permitió determinar que el viernes 8 de mayo de 2015, Yeilan fue a un boliche con su pareja, y ambos habrían retornado al amanecer. Horas más tarde, el cadáver fue encontrado por los vecinos. La causa de la muerte, según se determinó en primera instancia, fue asfixia.

En su momento, el comisario brasileño Fabio Ferreira Migues, a cargo de la investigación, dijo a la prensa fronteriza que trabajaba sobre pistas firmes. Entre esos elementos figuraba el automóvil en el que trasladaron el cuerpo hasta el lugar donde lo depositaron.

Si bien víctima y victimario eran uruguayos y residentes en Artigas, el crimen y el hallazgo del cuerpo se produjeron al otro lado de la frontera, por lo que el caso fue juzgado en Brasil.

Según consigna Diario La Noticia de Artigas, la acusación, liderada por la fiscal Nathalia Frare Barbosa, presentó una serie de pruebas contundentes que llevaron a la condena del acusado. A pesar de tener el derecho constitucional de estar presente, el acusado optó por no comparecer a la audiencia, que se extendió desde media mañana hasta aproximadamente las 17:30 horas.

Durante el proceso, cuatro testigos brindaron su testimonio: uno en representación de la víctima y tres en defensa del acusado. Tras intensos debates entre las partes, el jurado emitió un veredicto condenatorio. El juez Éverton Padilha Soares dictó la sentencia y ordenó su cumplimiento inmediato. Sin embargo, las autoridades no lograron localizar al condenado, quien ahora es considerado fugitivo y para quien Interpol ha emitido una alerta roja para su captura internacional.

“Se hizo justicia. Estamos esperando que lo capturen, porque no se presentó. Esperé nueve años, pero todavía no se dio”, comentó Fontoura en declaraciones al medio Artigas Noticias.

La madre de la enfermera asesinada dijo confiar en el trabajo de Interpol, y recordó que a lo largo de estos nueve años ya lo localizó y condujo en dos ocasiones, y espera también la colaboración de la Justicia uruguaya ante la presunción de que el sujeto se encuentra en nuestro país.

Fontoura también se refirió a lo prolongado del caso, y señaló que, más allá de que la pandemia de covid-19 incidió en esas demoras, también hubo responsabilidad en el accionar del primer juez del caso y de la abogada del asesino. Esta última solicitó cambio de sede judicial —que le fue negado— y luego “se certificó”.

“Mi mensaje a las mujeres es que nunca deben dejar de luchar por la verdad, y denunciar lo que está mal, no dejar que el miedo la abrace ni conformarse con ello”, expresó la madre de Yeilan, quien también señaló que “tiene que haber una sociedad que apoye” a las mujeres que son víctimas de violencia.