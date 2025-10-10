Internacionales

“Escena devastadora”: al menos 19 desaparecidos por explosión en una fábrica de EE. UU.

Al menos 19 personas están desaparecidas luego de una explosión en una fábrica en el estado de Tennessee (Estados Unidos), informó el viernes un funcionario local, quien advirtió que hay “víctimas mortales”.

Imágenes aéreas transmitidas por medios locales mostraron escombros humeantes en una fábrica de explosivos ubicada en el condado de Hickman, además de vehículos calcinados y destrozados.

“En este momento, hemos podido confirmar que hay 19 personas que estamos buscando”, declaró a la prensa el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis. “Hay víctimas mortales. No quiero dar una cifra... Lo que puedo decir ahora es que estamos buscando a 19 personas”, agregó.

La explosión ocurrió en una planta operada por Accurate Energetic Systems en la zona de Bucksnort, lo que llevó a las autoridades a emitir advertencias para que la ciudadanía evite el área ante el temor de otras explosiones.

“Los servicios de emergencia están actualmente en el lugar trabajando para atender la situación”, escribió la oficina del sheriff en Facebook. Cuando le preguntaron sobre el estado del edificio donde ocurrió la explosión, Davis fue contundente.

“¿Puedo describir el edificio? No hay nada que describir. Desapareció. Es la escena más devastadora que he visto en mi carrera”, dijo a los periodistas.

Accurate Energetic Systems, fundada en 1980, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios que le hizo AFP.

La página de Facebook de la compañía dice que fabrica “varias composiciones de alto poder explosivo y productos especializados” para el Departamento de Defensa, ahora renombrado como el Departamento de Guerra, así como para los mercados industriales estadounidenses.

Con información de AFP