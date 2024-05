“Escándalo nacional” e “impresentable”: las reacciones del FA ante los chats de Iturralde

Política

Después de que se divulgaran conversaciones privadas entre Pablo Iturralde y Gustavo Penadés sobre la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la causa del exsenador blanco por delitos sexuales a menores de edad, y el presidente del directorio del Partido Nacional renunciara a su cargo, la oposición se refirió a la polémica y cuestionó al exdirigente blanco.

“El desprecio por la institucionalidad y la búsqueda de favores son impresentables. Ningún favor se le hace a una de las democracias plenas del planeta, como es el Uruguay, procurando incidir de esa manera en el sistema judicial”, escribió el senador frenteamplista Mario Bergara en su cuenta de X. En tanto, el exprecandidato consideró que el hecho de que Iturralde haya sido el “presidente del principal partido de gobierno” del país, hace que la situación sea “aún más grave”.

“La renuncia no alcanza, no es el centro del asunto. No es valiente renunciar porque te descubren”, agregó Bergara. Asimismo, el senador expresó que “la convivencia y la tranquilidad de nuestro pueblo descansan en una institucionalidad firme y transparente”, y que “este gobierno la erosiona permanentemente procurando presionar a los medios de comunicación, a jueces y fiscales, etc”.

Por su parte, la senadora Silvia Nane consideró que la noticia es “un escándalo nacional”. “No podemos acostumbrarnos a este desprecio a la República”, agregó.

El precandidato frenteamplista e intendente de Salto, Andrés Lima, consideró que la situación “es grave y urgente”. “El Presidente del Partido de Gobierno intentó incidir en la justicia y operó a favor de Penades buscando influenciar en la designación de la Fiscal del Caso Penades. ¿Qué explicación dan de esto los honorables?¿Qué tienen para decir sobre las opiniones de Iturralde sobre el Fiscal General de la Nación? ¡¡Cuánto cinismo!!”, escribió en redes sociales.

El senador comunista Óscar Andrade expresó: “En mi país, qué tristeza”. En tanto, Florencia Astori, del Espacio Socialdemócrata Amplio, consideró “terriblemente impactante seguir viviendo hechos que dañan con tal gravedad nuestro sistema democrático”. “No hay excusas, ni argumentos; la memoria hará lo suyo”, agregó.

Terriblemente impactante seguir viviendo hechos que dañan con tal gravedad nuestro sistema democrático.

No hay excusas, ni argumentos.

Para Jorge Pozzi, referente del sector La Patriada, “este episodio es bochornoso”. “No le quedaba otra al presidente del directorio del Partido Nacional que renunciar”, sostuvo.

En tanto, el exintendente de Canelones y precandidato frenteamplista Yamandú Orsi consideró en rueda de prensa que después de leer las conversaciones —en las que Iturralde señala que la fiscal Alicia Ghione, a cargo de la causa que investiga al exsenador blanco por delitos sexuales a menores de edad, es “amiga”— “queda la suspicacia de que alguien, de repente, pudo haber operado”.

“Yo creo que a esto hay que seguirlo investigando. Más allá de la renuncia, creo que acá hacen falta declaraciones a nivel de otras instituciones sobre el alcance de las acciones de carácter político sobre instituciones de carácter judicial”, expresó el precandidato del Frente Amplio.

Para Orsi, tras la divulgación de los chats entre los blancos, lo “mínimo que se podía esperar” era que Iturralde renunciara. “Creo que compromete a todo un partido y a una gestión de gobierno”, agregó.

Al ser consultado sobre el accionar del sistema político sobre la Fiscalía, el precandidato frenteamplista expresó que “todo parece indicar que las fichas se mueven”.

“Los fiscales son seres humanos, tienen su corazoncito, y así como son hinchas de un cuadro de fútbol, también votan y deben de tener su simpatía partidaria. Incluso en Uruguay, que nos conocemos, sabemos todos cómo es la cosa. Una cosa es eso; otra, que desde la política se intente operar para torcer alguna decisión o para orientar alguna decisión”, dijo el integrante del Movimiento de Participación Popular.

“Hace falta aclarar mucha cosa todavía”, concluyó el precandidato frenteamplista.