“Esa mujer ahora está en la calle”: Moreira por adjudicación de vivienda en su gestión

Política

La exministra de Vivienda y senadora cabildante Irene Moreira se refirió en entrevista con César Bianchi en Seré Curioso (VTV) a las cesiones de alquileres con opción a compra sin pasar por el sorteo de forma discrecional que se realizaron bajo su gestión y que llevaron a que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le pidiera la renuncia en mayo de 2023.

Bianchi le preguntó a Moreira si volvería a actuar de la misma forma y esta le contestó: “Con la transparencia que se buscó, sí”.

“Yo dije anteriormente: ‘Si me equivoqué pido disculpas’, pero yo no regalé nada”, apuntó.

Para Moreira “lo más importante de todo” es que “el Estado no perdió un peso”. “La ministra no se quedó con ningún peso. Y a la persona no se le regaló nada, como antes sí se le regalaba”.

La integrante de CA aclaró que, para otorgar estas casas, se basó “en un decreto que estaba establecido en el ministerio, que se venía trabajando y se habían cedido viviendas antes”.

“En mi administración, para buscar la transparencia, era dejar por escrito el pedido y se decía: ‘Tengo interés de que se estudie este tema’”, dijo y agregó: “De ahí pasaba a los equipos técnicos, que obviamente no son cabildantes, que lo estudiaban. Y no estudiaban de un día para el otro el tema. El caso mencionado, además, tenía un estudio de seis meses”.

“Ahí me decían si cumplían o no con las condiciones. Si no cumplían, no se les daba”, sumó.

Además, Moreira aludió a la investigación administrativa realizada “con total independencia” sobre sus actuaciones al frente de la cartera, que derivó en un informe.

“Ahí marcaron que no hubo cientos de casa, como se decía. Al final se habían otorgado dos casas, una de las cuales se devolvió antes de ingresar. La persona dijo: ‘La cuota no la voy a poder afrontar’. Y la única que entró ni siquiera es de Cabildo”, dijo.

Sin embargo, le recordó Bianchi, en el mismo informe se hablaba de que la exministra había “violado principios de imparcialidad e igualdad de oportunidades”.

Ante esto, replicó: “Actué buscando dar el mayor número de soluciones a toda la gente. Me han visto y me han sacado fotos en todos los actos dando respuestas a la gente. Esa fue la forma en que trabajé: dando la cara y hablando con la gente”.

En esta línea aludió a que a la mujer a la que había otorgado una casa, quien, según contó era una “jefa de familia, con un menor a cargo con discapacidad, con una sentencia de lanzamiento”. “Esa mujer ahora está en la calle”, contó.