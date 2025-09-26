“Es una constante”: delfín con marcas de red de pesca apareció muerto en Punta Colorada

Un delfín común apareció muerto en la costa de Punta Colorada, informó la organización SOS Rescate Fauna Marina en sus redes sociales.
Richard Tesore, a cargo del centro de recate y rehabilitación de animales, dijo a Montevideo Portal que el animal tenía marcas de redes de pesca.
En los últimos meses, se han registrado varias muertes de animales, como tortugas y franciscanas. “Lamentablemente, es una constante”, sostuvo Tesore.
“Más cetáceos muertos en la costa”, escribió SOS Fauna Marina en sus redes sociales. Desde la organización informaron sobre el caso al Ministerio de Ambiente.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]