“Es un trámite imposible de deshacer”: Cosse sobre interés cultural de IM por Roger Waters

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, expresó que la comuna “no tiene ningún rol” en cuanto al recital de Roger Waters en el Estado Centenario, porque es un espectáculo que la Intendencia de Montevideo (IM) no promueve ni organiza.

En rueda de prensa, la jerarca capitalina se expresó respecto a la moción que dos ediles nacionalistas presentaron para dejar sin efecto la declaración de interés cultural del recital que tendrá lugar este viernes.

Al respecto, Cosse explicó que esa declaración es “un trámite” que todos los productores, representantes y artistas “hacen con muchos meses de antelación”. Una vez que pasa por la IM, el trámite continúa y termina en el Ministerio de Economía, que le concede una exoneración impositiva.

“Por tanto, nosotros como institución seria que somos, no podemos deshacer un trámite que ya avanzó y con el que no tenemos nada que ver. Seríamos una institución (en momentos en que más que nunca se necesita transparencia) muy desprolija si deshace un trámite que es imposible deshacer”, argumentó la intendenta.

De todas formas, lo que sí hizo la intendencia fue enviar a CAFO —organización que gestiona el Estadio Centenario y que la IM integra— una carta “recordándole el ambiente de paz que tiene que haber en todos los espectáculos”.

“Creo que hay una confusión y me parece que he sido clara como para que no queden dudas”, concluyó.

Cosse había sido consultada sobre la condecoración de Roger Waters como visitante ilustre, algo otorgado en 2018 y que el diputado colorado Felipe Schipani pidió retirar, pero su respuesta estuvo focalizada en el trámite de declaración de interés cultural.

