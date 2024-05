“Es un tema que desconozco”: la inesperada pregunta “conspiranoica” que le hicieron a Orsi

Elecciones 2024

El precandidato frenteamplista Yamandú Orsi visitó el jueves las localidades sorianeneses de Mercedes y Dolores. En la capital del departamento brindó una conferencia de prensa, en la que se vio ante una pregunta que seguramente no esperaba.

Allí, el medio local Agesor consultó a Orsi acerca de la frecuente aparición de “chemtrails” en los cielos del departamento.

Estas líneas nubosas se llaman estelas de condensación y aparecen cuando el vapor de agua se condensa y se congela alrededor del tubo de escape de un avión. Su presencia cada vez más frecuente —por la creciente cantidad de aviones— es uno de los tópicos favoritos de los foros “conspiranoicos”, espacios en los que se asegura que son “fumigaciones” que las “élites dominantes” arrojan sobre la humanidad con fines inconfesables.

Pese a tratarse de un fenómeno físico de fácil explicación y de que no existe ningún sustento para la “hipótesis fumigatoria”, el embuste persiste en las redes y reaparece de manera recurrente.

De acuerdo con el citado medio, ese mismo día las nubes de condensación se apreciaron en el cielo mercedario y Orsi pudo verlas, situación que habría dado pie a la pregunta del reportero.

“A nivel ambiental, es preocupación que nos llega y no sabemos si dentro de las bases programáticas no hay algo de esto al respecto. Vemos en el cielo de Mercedes, ¿se acuerda de cuando éramos chicos los aviones a chorro? Bueno, ahora se aprecian con mayor asiduidad y con mayor permanencia hasta formarse nubes, y se dice que ello tiene que ver también con el cambio climático focalizado. ¿Hay previsto algo en Ambiente o Defensa?”, fue la pregunta del cronista mercedario.

“No, ¿viste?, me llamó la atención. ¿Qué pasa en el cielo? No tengo ni idea. Lo venía viendo ahora”, dijo Orsi, en cuyo programa —al igual que en el del resto de los precandidatos, con la posible excepción de Gustavo Salle y César Vega— sin duda no figura nada acerca del inexistente problema de los chemtrails.

“Es un tema que desconozco, incluso no lo he dicho nunca, nunca me escucharon hablar de esto porque digo, yo estaré tan mal o estaré tan... Para mí las nubes son distintas”, prosiguió Orsi.

Interrogado acerca de que se tratara de nubes utilizadas para hacer llover o modificar localmente el clima, el político continuó elusivo. “Bueno, yo no me animo a decir eso, pero yo las nubes que estoy viendo ahora no las veía antes. Y capaz que alguien me dice ‘pero estás viejo’. Capaz que sí. ¿Vos sabés qué? Me llamó la atención ahora cuando venía... No sé”.

En cuanto a la posibilidad de legislar al respecto, el precandidato dejó claro que está lejos de ser una prioridad.

“Tenemos tanta cosa antes para hacer a nivel de Defensa, Prefectura por ejemplo. La frontera, el espacio aéreo, sí. Tenemos mucho para hacer. Hay que cambiar la cabeza y empezar a dedicarnos a otras cosas en temas de Defensa”.

La interrogante acientífica del cronista mercedario tiene escasos precedentes en la política uruguaya. Uno relativamente reciente se produjo en el gobierno de José Mujica, durante una conferencia de prensa del entonces prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa. La convocatoria se había producido en el marco de una emergencia climática, y un periodista preguntó al funcionario si desde el gobierno se estaban teniendo en cuenta las “profecías mayas”.