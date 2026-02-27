“Es un perro”: mujer denuncia que compró un cordero por internet, pero recibió otro animal

Locales

Gabriela, una mujer que vive en Montevideo, denunció que compró un cordero a través de las redes sociales, pero afirma que se trata de otro animal: un perro. En diálogo con Subrayado, la mujer relató que cuando fue a guardar el pedido en el freezer se dio cuenta de que algo iba mal, sobre todo por su olor.

La madre pagó $ 2.633 por el supuesto cordero de más de 12 kilos que encontró en redes sociales e iba a ser la comida del primer cumpleaños de su hijo. Los vendedores no tienen lugar físico y solo aceptan efectivo.

“Estaba con mi suegra. Era imponente el olor”, dijo la mujer cuando recibió la compra, y afirmó: “Esto no es cordero ni un lechón”. De inmediato, Gabriela sospechó que se trataba de un perro. “Parecen brazos de persona”, afirmó sobre el animal que le llevaron para cocinar.

De inmediato, la mujer les escribió a los vendedores, a quienes les dijo que tenía una grabación de ellos del momento en el que le llevaron el pedido y agregó que se trataba de otro animal, en lugar de un cordero.

Le dijeron que pasarían a buscarlo días después y le sugirieron que lo guardara en el freezer. El Instituto Nacional de Carnes (INAC), el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) y la Intendencia de Montevideo (IM) están al tanto de la situación y le realizaron un ADN al animal.

Gabriela dijo que un veterinario que analizó el cuerpo afirmó que no se trata de un cordero y encontró similitudes con el cadáver de un perro. La mujer hizo la denuncia ante la Policía.