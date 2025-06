“Es un milagro para mí”: joven se salvó de accidente de Air India por llegar tarde a vuelo

Internacionales

Los funerales de las víctimas del accidente del Boeing 787 de Air India, que se estrelló el jueves en Ahmedabad dejando al menos 279 muertos, empezarán este domingo, tres días después de la peor catástrofe aérea desde 2014.

Por ahora, 14 cadáveres fueron devueltos a las familias y 32 personas fueron formalmente identificadas a partir del ADN de sus parientes, explicó el domingo Rajnish Patel, médico del hospital público de Ahmedabad, en el noroeste de India.

Según la aviación civil india, en el Boeing 787 viajaban 230 pasajeros —169 indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense— y 12 tripulantes.

En el medio de estos hechos se conoció que una mujer, que llegó tarde al aeropuerto, escapó a la tragedia.

“El mostrador de facturación ya estaba cerrado", contó Bhoomi Chauhan, de 28 años, a la agencia de noticias Press Trust of India (PTI). Recuerda que pensó: "Si hubiéramos salido un poco antes, no habríamos perdido el vuelo”.

Chauhan había acudido al aeropuerto con su padre y ya tenían hecho el check-in, por lo que sabía que el asiento que le tocaba era el 36G de clase económica.

“Llegamos a la puerta de embarque diez minutos tarde, pero no me permitieron entrar, y regresé. Decían que eso retrasaría aún más el vuelo. Yo había llegado tarde por culpa del tráfico en Ahmedabad. Cuando me enteré de que el vuelo se había estrellado, me quedé totalmente aturdida”, sumó la joven.

En otra declaración, esta vez a la BBC, Chauhan contó que, luego de perder el vuelo, con su padre se fueron del aeropuerto y se quedaron “en un lugar para tomar un té”. “Un rato después, antes de irnos, estuvimos hablando con la agencia de viajes sobre cómo obtener un reembolso del billete. Allí me llamaron para decirme que el avión se había estrellado”, indicó.

“Estoy completamente destrozada después de escuchar sobre la pérdida (de vidas). Mi cuerpo literalmente está temblando. No puedo hablar. Mi mente está totalmente en blanco después de escuchar todo lo que ha pasado”, manifestó.

“Esto es verdaderamente un milagro para mí”, expresó y sumó: “Le doy gracias a la Madre Diosa porque estoy a salvo. El incidente fue absolutamente aterrador”.

Además, señaló la ironía de que cuando perdió el vuelo, “estaba abatida”. “Lo único que tenía en mente era: 'Si hubiera salido un poco antes, habría embarcado en el avión'”, rememoró.

Mortífero

El accidente es ya el más mortífero a nivel mundial desde el del Boeing 777 de Malaysia Airlines, derribado en julio de 2014 por un misil sobre Ucrania cuando se dirigía de Ámsterdam a Kuala Lumpur.

Aquel siniestro se cobró la vida de 298 personas.

Los investigadores recuperaron el viernes una de las cajas negras del avión, la que registra los datos del vuelo, y el sábado seguía la búsqueda para encontrar la segunda, la que graba las conversaciones en la cabina.

Según una fuente cercana al caso, se trata del primer accidente de un Boeing B-787 Dreamliner, un avión de larga distancia que entró en servicio en 2011.

Los expertos creen que es demasiado pronto para especular sobre las causas del accidente del jueves.

Los videos del accidente difundidos en redes sociales muestran el despegue del avión, que luego es incapaz de ganar altura y termina cayendo pesadamente al suelo.

El vuelo 171 de Air India se estrelló el jueves, menos de un minuto después de su despegue a las 13H39 (08H09 GMT) con destino al aeropuerto londinense de Gatwick, según la aviación civil india.

El aparato emitió una llamada de socorro casi en ese momento, tras haber despegado, antes de estrellarse en un barrio residencial de Ahmedabad situado cerca del aeropuerto.

Los funerales

El familiar de una de las víctimas declaró a AFP, bajo condición de anonimato, que les habían pedido que no abrieran el ataúd.

Varios testigos dijeron haber visto cuerpos carbonizados y restos humanos esparcidos.

"Se me encoge el corazón" ante la idea de entregarlos a las familias, declaró a AFP Tushar Leuva, que trabaja para una ONG que ayuda a devolver los cadáveres.

"¿Cómo reaccionarán cuando abran la puerta?" se preguntaba el sábado por la noche delante de la morgue.

Solo uno de los pasajeros de las 242 personas que viajaban en el aparato —incluida la tripulación— sobrevivió al accidente, según los últimos datos publicados el sábado.

También murieron 38 personas que se encontraban en tierra cuando el avión explotó al estrellarse.

