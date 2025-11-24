“Es un escándalo que haya pobreza infantil”: Abdala defendió sobretasa al 1% más rico

Política

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, se refirió a la propuesta de crear una “sobretasa” del Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF) con el objetivo de financiar políticas que reduzcan la pobreza infantil y adolescente.

En entrevista en 8 AM (Canal 4), Abdala señaló que la propuesta “en la constatación que el automatismo del crecimiento económico en Uruguay no logra abatir la pobreza en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes”.

Según explicó, “lo que se estaría creando es una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas para que los patrimonios superiores al millón de dólares —de ahí hacia arriba, porque esa sería una suerte de monto mínimo no imponible— empezaran a aportar esta sobretasa para dirigirla estrictamente a abatir la pobreza infantil”.

Según Abdala, “es una mirada demasiado corta” tomar la medida como un “castigo al éxito”. “Es un escándalo que en un país como el nuestro haya pobreza infantil y adolescente” y se debe “abatir de manera radical”, afirmó.

“En definitiva, si no somos rápidos en resolver estos males... luego repercuten negativamente en el desarrollo del propio país”, desarrolló. “Uno de cada tres niños está en una situación de pobreza infantil, es intolerable para la sociedad uruguaya”, sentenció.

La propuesta se da tras una comisión consultiva, la cual fue integrada por el Instituto Cuesta Duarte y el Laboratorio Fiscal y Tributario del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).

El objetivo de la central sindical fue “elaborar una propuesta tributaria orientada a obtener fondos públicos adicionales, para contribuir a enfrentar una de las principales manifestaciones de la desigualdad económica que enfrenta nuestro país: la pobreza en hogares con niños, niñas y adolescentes”.

El documento al que accedió Montevideo Portal asegura que en 2024 “la incidencia de la pobreza fue de 32,2%, de modo que uno de cada tres niños de cero a seis años vive en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza”.

El Pit-Cnt propone implementar una sobretasa aplicada sobre el patrimonio de personas físicas y sucesiones indivisas sin modificar el IPPF actual. Esta medida caerá sobre las personas cuyo “patrimonio fiscal exceda del mínimo no imponible”.

El dinero de la sobretasa será destinado a un fondo estatal, “cuyas características serán definidas a partir de una propuesta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, en consulta con el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia”.

La central sindical propone fijar el “mínimo no imponible” en un patrimonio de un millón de dólares, definido como el 1 % más rico. “Como mínimo no imponible, se propone que los sujetos pasivos liquiden el impuesto sobre el excedente del mínimo no imponible, equivalente a 1 millón de dólares estadounidenses”, asegura el documento.

“Consideramos que esta propuesta constituye una acción que, a mediano plazo, debería enmarcarse en una reforma más general orientada a dotar de mayor progresividad al conjunto del sistema tributario uruguayo. Las acciones necesarias para este objetivo no pueden reducirse a la discusión o aprobación de esta Sobretasa”, asegura el Pit-Cnt.

“La propuesta busca contribuir a abrir una discusión relevante en lugar de cerrarla, constituye un paso importante para recorrer el camino hacia la erradicación de la pobreza infantil”, sentencia.

